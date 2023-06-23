На Киевщине разоблачили "бизнесменов", которые за $7,5-8 тыс. продавали уклонистам "белые билеты". Видео

В Киевской области правоохранители разоблачили очередную схему незаконной переправки мужчин призывного возраста через государственную границу Украины. Уклонистам продавали так называемые "белые билеты" за 7,5-8 тысяч долларов США.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Виновным грозит до 9 лет лишения свободы (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Злоумышленники подыскивали через знакомых военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет и за денежное вознаграждение в размере 7,5-8 тысяч долларов предлагали им решить вопрос "под ключ" о непригодности к военной службе. Правонарушители обеспечивали уклонистов всеми необходимыми документами", – рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что злоумышленники оформляли временное удостоверение военнообязанного признание непригодности к военной службе с отметкой о снятии с военного учета. Так называемые "белые билеты".

"Работники управления миграционной полиции Киевщины совместно с сотрудниками СБУ провели 8 санкционированных обысков и изъяли более 55 тысяч гривен, валюту, блокнот с черновыми записями, отпечатки печатей и штампов медицинского учреждения", – отметил глава полиции Киевской области Андрей Небытов.

По факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины возбуждено уголовное производство, а организатору схемы сообщили о подозрении. Полицейские устанавливают других злоумышленников.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одесской области правоохранители ликвидировали преступную схему, благодаря которой военнообязанным помогали избежать мобилизации. К преступлению оказались причастны работники центра комплектования и социальной поддержки одного из районов области.

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