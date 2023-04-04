СБУ разоблачила экс-настоятеля храма УПЦ МП, который благословлял оккупантов и освящал колонны с техникой РФ в Харьковской области

Служба безопасности Украины разоблачила в Харьковской области настоятеля одного из храмов Изюмской епархии УПЦ (МП), поддержавшего вооруженную агрессию РФ. В частности, предатель благословлял российских оккупантов и освящал их колонны военной техники в Купянском районе.

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Об этом сообщили в Telegram СБУ. Отмечается, что этот процесс проходил во время организованного священником постановочного церковного шествия ко Дню крещения Киевской Руси во время оккупации части Харьковщины. К мероприятию он пытался привлечь местных жителей.

По данным стражей порядка, во время деоккупации предатель вместе с семьей бежал в Россию, где был назначен настоятелем Православного прихода Иоанно-Предтеченского храма Тверской и Кашинской епархии РПЦ.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Напомним: 1 апреля СБУ также вручила подозрение бывшему настоятелю Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу (настоящее имя – Петр Лебедь), известному под прозвищем "Мерседес". Ему инкриминируют сразу две статьи Уголовного кодекса Украины: 161 (разжигание межрелигиозной розни) и 436 (оправдание вооруженной агрессии РФ).

Павлу уже избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на 60 дней с ношением электронного браслета.

Все это время священник должен находиться в своем доме в селе Вороньков Киевской области. Он уже успел пожаловаться, заявив, что там якобы невозможно жить.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– СБУ задержали жительницу Краматорска, которая была приспешницей оккупантов. Она наводила российские ракеты на больницы и общежития своего родного города;

– СБУ опубликовала записи телефонных разговоров бывшего настоятеля Киево-Печерской лавры Павла, известного как Паша Мерседес. На аудиоперехватах он открыто поддерживал военную агрессию против Украины, а также оскорблял защитников Украины.

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