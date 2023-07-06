СБУ разоблачила депутата Одесского облсовета и его супругу: украли более 24 млн грн бюджетных средств. Фото

В Одессе Служба безопасности Украины разоблачила депутата областного совета и его супругу на еще одном преступлении. Супруги украли более 24 млн грн бюджетных средств на ремонтах объектов социальной инфраструктуры.

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Об этом сообщили в Telegram СБУ. Там напомнили, что ранее парочка уже была разоблачена на рейдерском захвате земли в регионе.

А вот присвоением бюджетных средств, выделенных на ремонт и строительство объектов коммунальной и социальной инфраструктуры, депутат и его супруга занимались в течение 2017-2021 годов. В частности, речь идет о подрядах на строительство детского сада и установке уличного освещения в 11 населенных пунктах Одесской области.

Следствие установило, что фигуранты действовали в составе организованной преступной группы, привлекая к ней директора подконтрольной строительной компании и председателей поселковых советов. Супруги координировали заключение договоров между сельсоветами и подрядной организацией. Последняя получала средства, предусмотренные бюджетом на реализацию проектов.

Как отметили в СБУ, организаторы схемы искусственно завышали стоимость и объемы ремонтно-строительных работ, а полученную разницу выводили в тень и распределяли между собой.

В настоящее время жене депутата, директору подрядчика и председателю сельсовета доложено о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

▪️ ч. 3 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией);

▪️ чч. 1, 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов);

▪️ ч. 1 ст. 366 (служебный подлог);

▪️ ч. 5 ст. 191 (присвоение имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой).

Вопрос о привлечении к уголовной ответственности депутата облсовета, который был организатором сделки, решается. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы.

СБУ не приводит имен фигурантов дела, однако некоторые украинские СМИ утверждают, что фамилия депутата, которому объявили подозрение, Николай Деревянко. Он депутат от партии "Европейская солидарность" в Одесском облсовете. Его жена – Леся Деревянко – является троюродной сестрой нардепа от партии "Европейская солидарность" Алексея Гончаренко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– СБУ задержала коллаборанта, который сливал ФСБ позиции украинской артиллерии под Бахмутом. Злоумышленнику грозит до 15 лет заключения;

– кроме того, на днях СБУ сообщила о подозрении судье Звенигородского районного суда Черкасской области. Женщина отрицала вооруженную агрессию РФ против Украины и оправдывала военные преступления захватчиков, в частности, служитель Фемиды называла погибших от российских гражданских ракет "сопутствующими потерями" и в разгар полномасштабной войны ездила в оккупированный Крым.

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