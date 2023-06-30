СБУ обвинила нардепа от 'ЕС' в схеме на $50 тыс. с 'защитой' иностранца от экстрадиции: в партии назвали дело 'давлением'. Видео

Служба безопасности разоблачила на совершении преступления одного из действующих народных депутатов Украины, требовавшего деньги с гражданина одной из европейских стран. За $50 тыс. он якобы обещал иностранцу свое содействие в избежании экстрадиции.

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Публикуя этому видеодоказательства, в пресс-службе СБУ проинформировали, что парламентарию грозит до 12 лет заключения, но пока вопрос об избрании ему меры пресечения решается. По данным источников OBOZREVATEL, речь идет о народном избраннике от "Европейской солидарности" Сергее Алексееве. (чтобы просмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что нардеп "гарантировал" иностранцу использовать собственные связи в суде, чтобы отменить решение Государственной миграционной службы Украины об отказе ему в предоставлении статуса беженца.

Сотрудники СБУ задокументировали факт получения парламентарием $20 тыс. – первой части денежного вознаграждения и разоблачили его на получении второго "транша" в размере $30 тыс.

На основании собранных улик Генеральный прокурор Украины санкционировал объявление парламентарию о подозрении по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах).

Ныне решается вопрос об избрании меры пресечения. В целом же санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Комплексные мероприятия проводились сотрудниками Службы безопасности и Государственного бюро расследований при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора.

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