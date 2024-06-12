СБУ разоблачила ботофермы, которые взламывали телефоны военных и распространяли пропаганду РФ. Фото

Служба безопасности Украины нейтрализовала две ботофермы, которые действовали на Житомирщине и в Днепре. Они помогали врагу разгонять фейки РФ и взламывать телефоны украинских защитников.

Об этом 12 июня сообщила пресс-служба СБУ. Как отмечается, в Житомирской области совместно с Национальной полицией разоблачена жительница Коростеня, которая по заказу россиян массово регистрировала виртуальные мобильные номера и анонимные аккаунты в Telegram.

Активированные "учетные записи" она продавала или сдавала в аренду через специализированные интернет-платформы РФ.

В дальнейшем вражеские спецслужбы использовали эти номера для взлома телефонов украинских воинов.

Для этого оккупанты делали фишинговые рассылки на гаджеты защитников из анонимных номеров и интернет-адресов, зарегистрированных в Украине.

При открытии файлов с вредоносным ПО на телефон автоматически загружался вирус-шпион, собиравший конфиденциальные данные.

Также агрессор применял анонимные аккаунты ботофермы для распространения российской пропаганды якобы от имени рядовых украинцев.

По данным следствия, женщина обустроила специализированное ПО прямо в собственной квартире.

Она зарегистрировала более 600 мобильных номеров, деньги от продажи которых получала на собственный криптогаманец.

Фигурантке доложено о подозрении по ч. 5 ст. 361 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное вмешательство в работу информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных сетей).

Кроме того, в Днепре задержан 30-летний местный житель, который зарегистрировал почти 15 тыс. фиктивных учетных записей в различных соцсетях и мессенджерах. Для этого использовал сим-карты украинских операторов.

Созданные аккаунты он продавал на форумах DarkNet (скрытая сеть, доступ к которой возможен только через специальное ПО), где его основными покупателями были представители спецслужб России.

Злоумышленнику инкриминируют ч. 1 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

По обоим фактам продолжаются расследования, сообщили в СБУ.

Следственные мероприятия проводились совместно с Главным управлением разведки Минобороны Украины и Нацполицией при процессуальном руководстве областных прокуратур.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в СБУ заявили, что в Харькове задержана агент ФСБ – 55-летняя женщина, которая корректировала ракетно-бомбовые удары РФ. Фигурантка собирала информацию о местах сосредоточения личного состава и военной техники ВСУ.

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