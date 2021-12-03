СБУ разоблачила ботоферму, работавшую на РФ: "оправдывала" агрессию против Украины. Фото

Сотрудники Службы безопасности Украины в Черновцах разоблачили мощную ботоферму, участники которой выращивали аккаунты в соцсетях и продавали их на черном рынке. Злоумышленники создали и "раскрутили" более 20 тыс. ботов.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, отметив, что большинство профилей, которые имели долгую историю и были верифицированы с помощью фальшивых паспортов граждан Украины, скупили пророссийские агитаторы. Боты вели деятельность, направленную на дискредитацию украинского государства и Вооруженных Сил Украины, а также оправдание вооруженной агрессии РФ и подстрекательство "антивакцинаторских" настроений.

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Отмечается, что в группировку входило 15 человек. В их арендованном в Черновцах офисе сотрудники СБУ обнаружили:

компьютерную технику с подтверждениями незаконной деятельности;

программное обеспечение;

около 6400 стартовых пакетов;

свыше 4 тыс. платежных карт украинских банков.

Напомним, ранее СБУ разоблачила в организации ботофермы девять киевлян. Они занимались распространением антиукраинского контента и усилением протестных настроений, в частности, антивакцинаторских. В общей сложности злоумышленники управляли почти 6 тыс. ботов. Также злоумышленники разработали и использовали спецпрограммы и оборудование, что позволяет управлять фейковыми аккаунтами.

В ноябре ботоферму также разоблачили в Ивано-Франковской области. Ее организовал местный житель – специалист по информационным и телекоммуникационных технологиям, а заказчики услуг были из России. Мужчина использовал почти 12 тысяч sim-карт отечественных и российских мобильных операторов для регистрации фейковых аккаунтов.

Услуги обычно заказывали клиенты из РФ, используя "мощности" страны агрессора в случаях, когда нужно было исказить реальное положение вещей.

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