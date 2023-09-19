СБУ разоблачила блогера, призвавшего ударить ракетами по зданию СБУ во Львове

Силовики Службы безопасности Украины провели задержание пророссийского блогера, который вещал на 17-тысячную аудиторию о необходимости уничтожать стратегическую инфраструктуру во Львове. Вражеский подельник был задержан в момент, когда призывал оккупантов бомбить админздание регионального управления самой СБУ.

Об этом сообщили в пресс-службе правоохранительной структуры. Злоумышленник вел противозаконные стримы вместе со своим товарищем, который находится за границей, в одной из стран Евросоюза.

"Чтобы распространить такие призывы, фигурант осуществлял онлайн-трансляцию на своей странице в социальной сети Instagram. При обысках в помещениях фигурантов обнаружены компьютерная техника и мобильные телефоны с доказательствами провокационной видеозаписи", – рассказали в СБУ.

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Сейчас суд принимает решение о мере пресечения для задержанного. В отношении его подельника будет вестись процедура для запроса об экстрадиции.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 19 сентября Москва нанесла удар дроном-камикадзе по Львову. В результате возникли возгорания на промышленных складах и пострадал мужчина, а впоследствии из-под завалов спасатели достали и погибшего работника.

Пострадавшим оказался 26-летний житель города, который получил множество травм. Он был доставлен в больницу и сейчас находится под наблюдением врачей.

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