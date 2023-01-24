СБУ разоблачила агента РФ, готовившего ракетный удар по электроподстанциям Кропивницкого. Фото

В процессе многоэтапной операции Службы безопасности Украины был разоблачен агент российской ФСБ, готовивший ракетный удар по электроподстанциям Кропивницкого. Он собирал информацию о размещении подразделений сил обороны и объектов критической инфраструктуры на территории области.

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Об этом сообщили в Telegram СБУ. Отмечается, что по указанию врага предатель должен был установить GPS-трекер возле одной из трансформаторных подстанций в городе. Таким образом россияне собирались скорректировать ракетный удар по энергообъекту.

В случае успешной для оккупантов операции серия обстрелов города продолжилась бы, согласно "наводкам" агента. Однако злоумышленник был вовремя задержан сотрудниками СБУ в момент, когда устанавливал трекер у городской электроподстанции.

Как сообщили правоохранители, предателем оказался местный житель, который имел прокремлевские взгляды и неоднократно высказывал их в своем окружении, из-за чего и попал в поле зрения СБУ.

На данный момент фигуранту уже сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним: накануне также стало известно о задержании СБУ российского агента, пытавшегося устроиться в Сумскую ОВА. Злоумышленник должен был собирать для врага секретную информацию через закрытые каналы электронной связи.

Предателем оказался житель Сум, которого ФСБ РФ завербовало еще до начала широкомасштабного вторжения России. У него были пророссийские убеждения, поэтому он и согласился на сотрудничество.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– СБУ провела контрразведывательные мероприятия на территории Деснянского района Киева. Их цель заключается в усилении контрдиверсионной защиты объектов критической инфраструктуры.

– Также в Киевской области задержали последовательницу коллаборанта Стремоусова. Гражданка РФ, много лет живущая в Украине, распространяла вражескую пропаганду.

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