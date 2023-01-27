СБУ пришла с обысками к руководителю Сумского облсовета: СМИ узнали подробности

Сотрудники Службы безопасности Украины 27 января пришли с обысками к дому, где живет руководитель Сумского областного совета Виктор Федорченко. Они ожидают следователя с разрешением суда.

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Об этом сообщает местное издание SumyToday. Как отмечается, речь идет о доме на перекрестке ул. Берестовской (Пушкина) и Даниила Галицкого (видео размещено внизу новости).

По состоянию на 12:05 следователи зашли во двор дома.

Обыск якобы связан с уголовным производством, открытым согласно ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

По предварительным данным, якобы речь идет о присвоении бюджетных средств при установке бетонных укреплений в Сумской области по завышенным ценам.

Также издание сообщает, что обыски проводятся в кабинете заместителя председателя Сумской областной военной администрации Олега Клименчукова.

Пресс-секретарь областной прокуратуры, которая осуществляет процессуальное руководство по делу, Наталья Науменко сказала СМИ, что сейчас ведомство не дает никаких комментариев.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее СБУ задержала российского агента, который пытался устроиться в Сумскую ОВА. Он получил от своих кураторов задачу проникнуть в Управление оборонной работы администрации для сбора секретных данных.