На Луганщине обнаружили тайник боевиков 'ЛНР' с боеприпасами. Фото

На территории Счастьинского района Луганской области, подконтрольного Киеву, сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили тайный склад боеприпасов, оставленных преступными группировками так называемой "ЛНР". Среди прочего украинские силовики изъяяли артиллерийские снаряды и противотанковые мины, содержащие более 40 кг тротила.

Об этом рассказали в пресс-службе Операции Объединенных сил в Facebook. Тайник с боеприпасами находился на расстоянии 5 км с линией размежевания.

"По предварительным данным, хранилище боевики оборудовали еще в 2014 году для обстрела позиций украинских войск и диверсий на объектах инфраструктуры энергетики и водоснабжения Луганского региона", – указали в сообщении представители Генштаба.

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В тайнике обнаружены более 70 артиллерийских снарядов калибра 30 мм, 5 противотанковых мин ТМ-62, 10 гранат Ф-1 и РГН, одну дымовую шашку. Сейчас ведутся следственные действия для подтверждения природы данных боеприпасов и выяснения, кто именно причастен к снабжению террористов "ЛНР".

Все найденные боеприпасы были обезврежены и взорваны на специальном полигоне.

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