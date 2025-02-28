СБУ предотвратила теракт в центре Житомира: подозреваемого задержали. Фото и подробности

Служба безопасности и Национальная полиция Украины предотвратили теракт в Житомире и задержали подозреваемого. 16-летний парень по заказу спецслужб РФ в пятницу, 28 февраля, должен был устроить взрыв в центре города возле админздания и "Аллеи Славы Героев". Теперь ему грозит до 12 лет тюрьмы.

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Подробности операции 28 февраля сообщили пресс-службе СБУ и Нацполиции. У задержанного в рюкзаке обнаружено самодельное взрывное устройство, полицейские взрывотехники безопасно изъяли и обезвредили его.

Среди составляющих были обнаружены впечатляющие элементы и телефоны, с помощью которых должен был проводиться видеоконтроль и дистанционная активация взрывчатки.

Вероятно, парень тоже стал бы жертвой подрыва. Российская спецслужба вовлекла в преступную деятельность школьника из Житомирской области в обмен на деньги.

Теракт планировался в одном из самых людных мест Житомира – возле "Аллеи Славы Героям", где размещены портреты погибших защитников.

Парень должен был оставить на Аллее самодельную взрывчатку, замаскированную в рюкзак. В этот момент россияне планировали дистанционно подорвать взрывчатку вместе со своим приспешником.

Таким образом спецслужба врага надеялась достичь двух целей: совершить кровавый теракт с большим количеством жертв, а также ликвидировать своего агента как "лишнего свидетеля".

Проводится досудебное расследование по ч. 1 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

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