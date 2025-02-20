В Одессе прогремел мощный взрыв: повреждены автомобили. Фото

В Одессе в четверг, 20 февраля, раздался взрыв. По предварительным данным, вследствие детонации неизвестного предмета повреждены три автомобиля, люди не пострадали.

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Информацию о взрыве подтвердили в ГУ Нацполиции в Одесской области. На месте происшествия работают взрывотехники, криминалисты, следователи и оперативники полиции.

По предварительной информации правоохранителей, сдетонировал неизвестный предмет, из-за чего были повреждены три автомобиля.

Устанавливаются все происшествия, говорится в сообщении полиции.

Взрыв был слышен около 16:40, передает "Суспільне". В ГСЧС сообщили, что на место следует подразделение спасателей.

Как сообщал OBOZ.UA, 20 февраля в СБУ информировали о задержании агентов России, которые в Днепре пытались подорвать ветерана-правоохранителя с помощью самодельной взрывчатки. Фигуранты – 52-летняя медсестра из Винницкой области, 26-летний безработный харьковчанин и его 20-летняя подруга – были завербованы через Telegram, где искали "быстрый заработок".

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