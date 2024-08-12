СБУ повязала очередных предателей: среди них представитель партии Шария. Фото

В Николаевской, Запорожской и Тернопольской областях Служба безопасности Украины задержала трех пророссийских агитаторов. Один из них – руководитель подпольной ячейки партии Анатолия Шария.

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О разоблачении злоумышленников пресс-служба СБУ отчиталась на официальном сайте во вторник, 12 августа. Следователи собрали доказательства, что фигуранты публично поддерживали вооруженную агрессию России и призывали к захвату всей территории нашего государства.

Николаевская область

Здесь поймали последователя Шария. Руководитель ячейки партии пытался наладить подрывную деятельность прокремлевского "филиала" в прифронтовых районах области.

У него был собственный Telegram-канал. К деятельности мужчина также привлек пятерых местных жителей, бывших представителей запрещенной партии. Фигуранты распространяли в интернете фейки, в которых отбеливали военные преступления россиян и оправдывали захват части территории Украины.

Также администратор вражеского Telegram-канала призывал украинцев уклоняться от мобилизации, подстрекал к провокациям против сотрудников ТЦК и СП.

Запорожская область

Задержан местный житель – представитель российской партии ЛДПР, которая поддерживает агрессию против Украины.

На своей странице в "Одноклассниках" мужчина агитировал к захвату Запорожья и поднятию флага России на украинских госучреждениях.

Тернопольская область

Разоблачена пророссийская пропагандистка из Днепра, которая приехала на Тернопольщину и распространяла в Telegram-каналах посты экс-главы запрещенной партии "Держава" Дмитрия Васильца.

Последний, кстати, еще до полномасштабной войны переехал в Москву, поддерживает преступления российских оккупантов и лично призывал к захвату госвласти и всей территории Украины.

Всем трем задержанным объявлено о подозрении по ч. 2, 3 ст. 436-2 УК (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины).

Преступные действия главы подпольной организации партии Шария дополнительно квалифицированы по двум статьям УК:

– ч. 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти);

– ч. 1 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении ВСУ и других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленникам грозит до восьми лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Как писал OBOZ.UA, недавно Служба безопасности Украины сообщила о подозрении генерал-лейтенанту РФ, командовавшему разгоном мирных протестов на территории оккупированной Херсонщины. Владимир Спиридонов сейчас является командующим Уральского округа Росгвардии, но в начале полномасштабного вторжения участвовал в захвате Херсона.

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