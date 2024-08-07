Оккупация Херсонщины и преступления против гражданских: идентифицирован еще один генерал армии РФ. Фото

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении генералу Росгвардии, командовавшему разгоном мирных протестов на территории оккупированной Херсонщины. Речь идет о генерал-лейтенанте Владимире Спиридонове.

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Как отмечает СБУ, российский военный преступник сейчас является командующим Уральского округа Росгвардии. Однако в начале полномасштабной войны он участвовал в захвате Херсона и попытках подавления движения сопротивления в регионе.

Во время разгона мирных протестов в центре Херсона и других захваченных районах области оккупанты заключили в тюрьмы несколько сотен участников собраний. Для этого Спиридонов задействовал четыре тактические группы, отряд спецназначения и оперативное подразделение Южного округа войск Росгвардии, где он в то время был заместителем командующего.

"В застенках к пострадавшим применяли многочисленные пытки, которыми рашисты пытались сломить сопротивление кремлевскому режиму", – отметили в СБУ.

Накануне освобождения правобережья Херсонщины Спиридонов сбежал в РФ, где получил повышение в должности.

На основании собранных доказательств следователи СБУ заочно сообщили Спиридонову о подозрении в планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны по предварительному сговору группой лиц.

"В настоящее время продолжаются комплексные меры, чтобы найти и наказать российского военного преступника", – отметили в СБУ.

Офис генпрокурора обнародовал соответствующее видео, где херсонские прокуроры почему-то заблюрили лицо Спиридонова (правда, в таком виде ему гораздо лучше), но показали уникальные фрагменты протестов в Херсоне.

Как сообщал OBOZ.UA, на оккупированной части Херсонской области обострилась проблема выращивания овощей и даже арбузов. Причина в засухе, проблемах с водой после того, как российские военные взорвали Каховскую ГЭС, а также в засилье российских и даже китайских овощей. Подробнее об этом читайте в материале OBOZ.UA.