СБУ передала в суд дело экс-чиновника СНБО: сливал секретные данные иностранным спецслужбам

В Киеве за государственную измену будут судить бывшего чиновника Совета национальной безопасности и обороны. Служба безопасности Украины установила, что бывший чиновник был завербован иностранной спецслужбой, которой передавал секретную информацию о высших органах власти.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ. Отмечается, что ведомство завершило досудебное расследование и передало материалы уголовного производства в суд.

Экс-чиновнику вручили обвинительный акт. Согласно санкции статьи (ч. 1 ст. 111 УК (государственная измена), ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Служба безопасности установила, что бывший чиновник передавал представителям иностранной спецслужбы секретную информацию. Его зарубежных "кураторов" интересовали сведения гостайны, к которым он имел допуск и фактический доступ.

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Контрразведка СБУ провела спецоперацию, разоблачив и заблокировав противоправную деятельность злоумышленника.

По данным OBOZREVATEL, речь идет о Леониде Пирожкове.

Напомним, как сообщал OBOZREVATEL, в июне 2021 СБУ сообщила, что ее контрразведка разоблачила завербованного иностранной спецслужбой бывшего чиновника администрации президента и СНБО. Ему официально сообщили о подозрении в государственной измене и арестовали.