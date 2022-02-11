СБУ обнаружила на Донбассе схрон боевиков: его обустроили в нескольких километрах от госграницы. Фото

Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили в Луганской области боевой арсенал вражеских диверсантов. Наемники взрывали автомобили украинских военнослужащих.

Об этом сообщается на сайте СБУ. Схрон со средствами поражения обнаружен в полуразрушенном здании в нескольких километрах от государственной границы (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По предварительным данным, схрон обустроили участники диверсионно-разведывательной группы, в которую входил взрывотехник из России.

Подразделение причастно к серии взрывов на территории региона. В частности, в 2015 году они совершили подрывы радиолокационной станции и двух автомобилей сотрудников СБУ и пограничной службы.

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Вражеская диверсионная группа была нейтрализована в ходе масштабной спецоперации в 2018 году. По материалам украинской спецслужбы, главарь боевиков приговорен к почти 8 годам тюрьмы.

Продолжаются следственно-оперативные действия по привлечению к ответственности других злоумышленников.

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