Российские спецслужбы планировали диверсии на территории РФ руками украинских 'титушек' – СБУ

Российские спецслужбы наняли граждан Украины, чтобы те совершили провокации на территории РФ. Обвинить в их планировали нашу страну.

Об этом сообщается на сайте СБУ, которой удалось сорвать диверсии и задержать подозреваемых. Их планировали вывезти в Россию по поддельным документам (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Предварительно установлено, что спецслужбы РФ тщательно разрабатывали план провокаций и диверсий, направленных против собственного населения. Обвинить в этом планировали Украину, чтобы оправдать дальнейшее давление на нашу страну.

Видео дня

Для этого были завербованы трое жителей Киевской области из уголовных кругов. Им поручили сформировать две группы по пять человек в каждой, а вывезти людей по поддельным документам в РФ планировали в ближайшие дни. За участие в провокациях каждому обещали заплатить по 4 тысячи долларов.

В СБУ подчеркивают, что провокаторов планировали показательно ликвидировать во время задержания, хотя кураторы обещали им, что отправят потом домой.

Организаторов и их сообщников задержали в Киеве и области. Уточняется, что указанные лица являются тренерами в спортивных клубах единоборств, которых неоднократно привлекали пророссийские силы для провокаций и заказных акций протестов в разных областях Украины.

В частности, злоумышленники были организаторами актов вандализма над памятником Степана Бандеры в Тернополе, над Одесской синагогой и иностранным представительством в Одессе.

Во время обысков было изъято огнестрельное оружие, патроны и копии загранпаспортов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Министерстве обороны США раскрыли план России, согласно которому планировалось создать фейковое видео с жертвами якобы "украинских военных". Его намеревались использовать в качестве предлога для вторжения в Украину.