Российские спецслужбы планировали диверсии на территории РФ руками украинских "титушек" – СБУ
Российские спецслужбы наняли граждан Украины, чтобы те совершили провокации на территории РФ. Обвинить в их планировали нашу страну.
Об этом сообщается на сайте СБУ, которой удалось сорвать диверсии и задержать подозреваемых. Их планировали вывезти в Россию по поддельным документам (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).
Предварительно установлено, что спецслужбы РФ тщательно разрабатывали план провокаций и диверсий, направленных против собственного населения. Обвинить в этом планировали Украину, чтобы оправдать дальнейшее давление на нашу страну.
Для этого были завербованы трое жителей Киевской области из уголовных кругов. Им поручили сформировать две группы по пять человек в каждой, а вывезти людей по поддельным документам в РФ планировали в ближайшие дни. За участие в провокациях каждому обещали заплатить по 4 тысячи долларов.
В СБУ подчеркивают, что провокаторов планировали показательно ликвидировать во время задержания, хотя кураторы обещали им, что отправят потом домой.
Организаторов и их сообщников задержали в Киеве и области. Уточняется, что указанные лица являются тренерами в спортивных клубах единоборств, которых неоднократно привлекали пророссийские силы для провокаций и заказных акций протестов в разных областях Украины.
В частности, злоумышленники были организаторами актов вандализма над памятником Степана Бандеры в Тернополе, над Одесской синагогой и иностранным представительством в Одессе.
Во время обысков было изъято огнестрельное оружие, патроны и копии загранпаспортов.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Министерстве обороны США раскрыли план России, согласно которому планировалось создать фейковое видео с жертвами якобы "украинских военных". Его намеревались использовать в качестве предлога для вторжения в Украину.