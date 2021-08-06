СБУ обнародовала доказательства вымогательства бандой харьковских рэкетиров. Аудио

Служба безопасности Украины ликвидировала в Харьковской области преступную группировку, в состав которой входили около 50 человек, среди них – действующие правоохранители и мужчины с опытом ведения боевых действий.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ и опубликовала аудиодоказательства запугивания предпринимателей в Харькове, по подозрению в которых задержали членов Нацкорпуса. В ведомстве отметили, что члены этой банды систематически занимались рэкетом. Они облагали "данью" местных предпринимателей, за неуплату которой постоянно угрожали им физической расправой и уничтожали имущество.

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