СБУ начала расследование почти 92 тыс. уголовных производств, касающихся полномасштабной агрессии РФ, – Василий Малюк

Служба безопасности Украины с 24 февраля 2022 года и по состоянию на 21 июня 2023-го начала расследование почти 92 тыс. уголовных производств относительно полномасштабной агрессии Российской Федерации против нашей страны. Из них продолжается следствие в примерно 43 тыс. дел, которые касаются нарушений Россией законов и обычаев войны.

Видео дня

Эту статистику озвучил глава СБУ Василий Малюк. На сайте ведомства сказано, что он принял участие в заседании межведомственной рабочей группы по вопросам взаимодействия правоохранительных и государственных органов, состоявшемся в Офисе генпрокурора.

"На сегодняшний день СБУ расследует почти 43 тыс. производств по ст. 438 – нарушение законов и обычаев войны. И мы не просто фиксируем эти преступления. А выполняем все необходимые процессуальные действия в рамках украинского законодательства. Чтобы рано или поздно все российские преступники предстали перед судом", – сказал Малюк.

Особенно важно, чтобы ответственность понесло высшее военно-политическое руководство РФ и командование оккупационной армии, отметил он.

СБУ уже объявила о подозрении 448 военным преступникам из этой категории российских чиновников, в том числе более 25 командующим отдельными родами войск и армий страны-агрессора.

Устанавливаются и исполнители преступлений. Например, подозрение заочно сообщили полковнику Олегу Тимошину – командиру тяжелого бомбардировочного полка оккупантов. Следователи Службы безопасности установили, что он ответственен за ракетные удары по жилому дому в Днепре в январе этого года и по ТРЦ "Амстор" в Кременчуге в июне 2022-го.

В суд уже направлено 95 уголовных производств в отношении 142 лиц из военно-политического руководства России, из которых уже осуждено 22.

"Решение Международного уголовного суда об аресте Путина и Львовой-Беловой – это только начало. Мы должны обеспечить мощную доказательную базу, чтобы пройти этот путь полностью", – подчеркнул руководитель СБУ.

Он добавил, что к этой работе приобщаются и международные структуры, расследующие и отдельные кейсы, и "магистральное" производство о российской агрессии против Украины.

Сама же спецслужба применяет современные подходы для фиксации военных преступлений России. Это не только обзоры мест преступлений, но и анализ открытых данных, использование различных программных продуктов, системное взаимодействие с военными и ОГПУ.

"СБУ максимально унифицирует работу по поиску и анализу данных – чтобы не потерять ни одно доказательство преступления. Обломки ракет, перехваченные разговоры, снимки со спутника и "трофейная документация" – все идет в нашу копилку доказательств", – рассказал Малюк.

Как писал OBOZREVATEL:

– В Киевской области сотрудники СБУ разоблачили интернет-агитаторов, призывавших к свержению власти в Украине. Одна из них – уроженка РФ, которая переехала из Крыма в Харьков, а затем в столичный регион.

– Раньше СБУ сообщила о подозрении российскому олигарху Михаилу Шелкову, причастному к поставкам в РФ украинского титанового сырья для производства ракет "Калибр". Схемы скрытой поставки он реализовывал через подконтрольное ООО "Демуринский горно-обогатительный комбинат" в Днепропетровской области.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!