На Київщині СБУ разоблачила двух интернет-агитаторов, призывавших к свержению власти в Украине. Фото и видео

В Киевской области сотрудники СБУ разоблачили интернет-агитаторов, призывавших к свержению власти в Украине. Одна из них – уроженка РФ, которая переехала из Крыма в Харьков, а затем в столичный регион.

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Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины. Злоумышленникам сообщили о подозрении (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Киберспециалисты СБУ на Киевщине разоблачили и прекратили противоправную деятельность двух интернет-агитаторов, которые создавали панические настроения среди граждан и пытались дискредитировать органы государственной власти Украины. Установлено, что один из пропагандистов – житель столичного региона, целенаправленно распространял через Интернет антиукраинские сообщения и видеоматериалы", – рассказали в пресс-службе.

В частности, в социальной сети Facebook он создал аккаунт, где продвигал среди подписчиков контент ряда пабликов с призывами к государственному перевороту и смене власти в Украине. На пропагандистских аккаунтах злоумышленник распространял кремлевские нарративы о буржуях и олигархах, которые наживаются на войне, "измене" и смене вождей страны. В общей сложности, эта "медиа-площадка" охватила до 10 тыс. человек.

"Еще одна пропагандистка, распространявшая прокремлевский контент – 43-летняя уроженка россии. В 2014 году женщина переехала из Крыма в Харьков, а затем в Киевскую область. В социальных сетях Facebook, Instagram и запрещенной в Украине "Вконтакте" агитатор создала сеть информационных ресурсов, общее количество аудитории которых составило около 5 тыс. пользователей", – уточнили в СБУ.

Женщина распространяла материалы с заявлениями о том, что страна-агрессор РФ не вводила войска в Украину. А войну начали "глобалисты", чтобы привести к продовольственному и экономическому кризису в мире.

Мужчине сообщили о подозрении в действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти. А женщине о подозрении в отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины.

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