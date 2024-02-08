Организовал схему нелегального выезда уклонистов в ЕС: правоохранитель из Буковины был отдан под суд. Фото

Правоохранителя из Буковины и четырех его сообщников будут судить за организацию схемы нелегального выезда уклонистов через украинскую границу в Румынию. За весь "пакет" услуг дельцы брали от 3500 до 6000 евро.

Об этом сообщила прессслужба ДБР. Отмечается, что досудебное расследование завершено и обвинительный акт уже направлен в суд.

В ДБР рассказали, что обвиняемые работали по своей схеме три месяца, пока их не разоблачили правоохранители. Они искали уклонистов, которые хотели выехать из Украины, собирали их в группу и автомобилями довозили до границы. Затем группу проводили пешком через леса на территории Румынии.

Взяли дельцов "на горячем" при попытке вывезти из Украины очередную группу уклонистов.

"12 августа 2023 года водитель, правоохранитель и другие участники правонарушения были задержаны. Материалы относительно четырех гражданских сообщников правоохранителя были выделены в отдельное производство и направлены за подследственность в органы Нацполиции", – сообщили в пресс-службе ДБР.

Правоохранителя и его подельников обвиняют в незаконной переправке лиц через государственную границу (ч. 3 ст. 332 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 9 лет.

Как сообщал OBOZ.UA, в разных регионах Украины СБУ ликвидировала пять схем уклонения от мобилизации и незаконного выезда за границу мужчин призывного возраста. Среди организаторов – депутат райсовета из Прикарпатья и должностное лицо Службы судебной охраны из Кировоградщины.