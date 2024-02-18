СБУ ликвидировала 4 новых 'схемы для уклонистов'. Фото с места

В воскресенье, 18 февраля, было заблокировано четыре схемы уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу мужчин призывного возраста. Стоимость таких "услуг" правонарушители оценивали примерно в шесть тысяч долларов США с каждого уклоняющегося.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ. Все организаторы незаконных схем были задержаны правоохранителями.

На основании поддельных медсправок и удостоверений представителей общественных организаций злоумышленники предлагали военнообязанным уклониться от призыва. Свои "услуги" "дельцы" оценивали до шести тысяч американских долларов.

В частности, в Полтаве СБУ задержала местного жителя. Он продавал желающим избежать мобилизации членские билеты одной из общественных организаций, которая якобы занимается борьбой с коррупцией.

По данным следствия, поддельный документ внешне был аналогичен удостоверению сотрудника правоохранительных органов. В "пакет услуг" также входил инструктаж клиентов: как правильно использовать подделки во время общения с представителями военкоматов во избежание повестки.

Кроме того, в Житомирской области СБУ задержала местного жителя, который предлагал ухилянтам забронировать их от мобилизации. Он также занимался "списанием" по военному учету по состоянию здоровья.

В Ивано-Франковской области правоохранителями был разоблачен глава транспортной компании, который фиктивно оформлял уклонян на работу в свое предприятие. Для беспрепятственного выезда их за границу как водителей международных пассажирских рейсов он вносил их персональные данные в систему "Путь".

Еще один канал побега мужчин призывного возраста в Евросоюз правоохранители ликвидировали в Ровенской области. К организации нелегального "трафика" был причастен руководитель компании, занимающейся грузовыми перевозками. Он подыскивал ухилянцев и вместе с тремя сообщниками оформлял их шоферами, которые могли выезжать за границу.

Правоохранители отмечают, что по всем разоблаченным фактам продолжаются расследования. Устанавливаются все происшествия правонарушений. Все виновные будут привлечены к ответственности.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранитель из Буковины и четырех его сообщников будут судить за организацию схемы нелегального выезда уклончан через украинскую границу в Румынию. За весь "пакет" услуг дельцы брали от 3500 до 6000 евро.

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