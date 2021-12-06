СБУ ищет очевидцев преступлений начальника тюрьмы боевиков 'Изоляция': их просят дать показания

Служба безопасности Украины разыскивает свидетелей преступлений начальника тюрьмы боевиков "Изоляция" Дениса Куликовского. Всех пострадавших просят дать показания о деятельности террориста.

Всех потерпевших от противоправной деятельности злоумышленника следователи органов безопасности прост обращаться по телефону (044) 255-50-69 или (093) 458-06-77 с использованием мессенджеров WhatsApp, Signal, Viber, Telegram. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В ходе расследования следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении в совершении преступлений по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации), ч. 1 ст. 260 (участие в военизированных или вооруженных формированиях), ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц), ч. 2 ст. 149 (удерживание человека с целью эксплуатации с использованием принуждения и иной зависимости потерпевшего, совершенное в отношении нескольких лиц, по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

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Как сообщал OBOZREVATEL, главный военный преступник донецкой тюрьмы террористов "ДНР" "Изоляция" 37-летний Денис Куликовский был задержан 9 ноября в Киеве.

После этого Служба безопасности Украины обнародовала видео с признаниями коменданта тюрьмы боевиков "ДНР", которого накануне задержали и взяли под стражу. Боевик рассказал, что в тюрьме людей пытали электрическом током, а также оставляли без еды и воды.

Напомним, бывший узник нелегальной тюрьмы "Изоляция" Станислав Асеев рассказал об ужасах, которые ему пришлось пережить попав в руки боевиков на востоке Украины. Он же заявил, что россияне знали, что происходит в застенках, и каким унижениям и насилию подвергаются люди, попавшие в руки "психопатов и садистов".

Кроме того, в Bellingcat обнаружили доказательства, что пыточная "Изоляция" контролирует Федеральная службы безопасности России.