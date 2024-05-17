В Украине задержали бизнесмена Кропачева, владеющего активами в угольном бизнесе: подробности

Предприниматель Виталий Кропачев, владеющий активами в угольном, газовом, энергетическом и медийном бизнесе, 17 мая был задержан украинскими правоохранителями. У него проведены обыски, продолжаются следственные действия.

Об этом OBOZ.UA сообщают осведомленные источники. "Продолжаются активные оперативные действия", – рассказал собеседник.

Причина задержания бизнесмена пока неизвестна.

Чем известен Виталий Кропачев

Виталий Кропачев – уроженец города Торез Донецкой области. Он является владельцем компании "Укрдонинвест" (угольный бизнес и добыча газа). В 2014 году выкупил несколько обогатительных фабрик на подконтрольной части Донецкой и Луганской областей, а в 2017-м – шахту "Краснолиманская".

Также Кропачев имеет активы в машиностроительной, строительной и транспортной отраслях и владеет медиаактивами. В 2019 году он купил телеканалы "Инфо 24", "ТВi" и "Погода", а в декабре 2021 – компанию-оператора "Эра Продакшн".

Летом 2022 года Кропачев купил компанию "Корона Санрайс", которая владела цифровой лицензией на трансляцию "4 канала", а в 2023-м запустил телеканал Ukraine World News на основе запрещенных "112 Украина" и NewsOne.

Ранее в Украине расследовали возможную причастность Кропачева к схеме, по которой в 2016-2018 годах группа людей фактически установила контроль за государственными закупками "Селидовуголь", "Мирноградуголь" и "Шахтоуправление Южнодонбасское №1". По данным следствия, эти предприятия закупили оборудование по завышенным ценам, переплатив более 51 млн грн.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее правоохранители провели ряд обысков по делу ГП "Укруголь", которое касается продажи угля частным компаниям по завышенной цене. У экс-директора компании Михаила Волошина и экс-директора по реализации угольной продукции Дениса Радионова обнаружили ценовые предложения поставок и купли-продажи угля.

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