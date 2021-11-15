В Луцке авто вылетело на тротуар и сбило епископа: священнослужитель умер в больнице. Фото

В воскресенье, 14 ноября, в центре Луцка нетрезвый водитель, управляющий автомобилем Mazda, выехал на тротуар и сбил 60-летнего пешехода. Пострадавшим оказался епископ Олег Ведмеденко, который основал и руководил библейской школой Украинской апостольской православной церкви.

Об этом сообщили в издании "Волынские новости". Священник получил серьезные травмы, был госпитализирован и, вопреки усилиям врачей, скончался утром в понедельник.

Из собственных источников журналистам местного СМИ стало известно, что водитель, ставший виновником смертельной аварии, оказался 22-летний житель села Жидычин. В его крови было обнаружено 1,27 промилле спирта (сильное опьянение).

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В пресс-службе Нацполиции указали, что по факту ДТП было открыто уголовное производство, предусмотрено ст.186 УК Украины. Виновнику аварии грозит до 10 лет лишения свободы.

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