Сбило авто на переходе: в Житомире в ДТП погиб прокурор. Фото

В Житомире вечером в четверг, 18 сентября, 23-летний водитель легковушки Volkswagen CC сбил на пешеходном переходе 51-летнего мужчину, прокурора Житомирской областной прокуратуры. Пострадавший в результате аварии получил тяжелые травмы и скончался в больнице.

Видео дня

Водителя, который совершил ДТП, задержали, сейчас следователи разыскивают свидетелей трагедии. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора и полиции Житомирщины.

Что известно о смертельном ДТП в Житомире

Авария произошла 18 сентября около 19:35 на улице Чудновской в Житомире.

По предварительным данным, 23-летний житель Житомира, водитель Volkswagen CC наехал на 51-летнего жителя города, который переходил дорогу по пешеходному переходу.

Пешеход получил тяжелые травмы, его госпитализировали, однако, несмотря на усилия медиков, ночью он умер.

Водителя задержали в порядке ст. 208 УПК Украины (задержание уполномоченным должностным лицом).

В аварии погиб прокурор

51-летний пострадавший был прокурором Житомирской областной прокуратуры, рассказали в Офисе генпрокурора.

В ведомстве выразили соболезнования близким и родным погибшего и рассказали, что он был прекрасным специалистом и хорошим человеком.

В полиции в свою очередь призвали откликнуться свидетелей и очевидцев трагедии обратиться в отдел расследования преступлений в сфере транспорта СУ ГУ Нацполиции в области (Житомир, ул. Старый бульвар, 5/37) или по номерам (0412) 40-74-31, +38 (068) 688-73-35 или 102.

Начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего).

Напомним, по данным Патрульной полиции Украины, смертность в результате ДТП растет. С 1 января по 13 июля на дорогах страны погибло 1663 человека. Основной причиной аварий было превышение скорости.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве 19 сентября на Большой Кольцевой столкнулись два авто. Одну из машин отбросило в металлический отбойник, в результате чего погиб мужчина.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!