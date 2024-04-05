Сбежавшему экс-депутату Онищенко дали 15 лет тюрьмы в 'газовом деле': где он сейчас и что известно

Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) объявила приговор народному депутату Украины VII созыва по так называемому газовому делу – 15 лет лишения свободы с конфискацией. Чуть меньший срок заключения получил его финансовый директор.

Об этом 5 апреля сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура. По данным СМИ, речь идет о бывшем нардепе Александре Онищенко, который получил российское гражданство, находится в розыске МВД Украины и под санкциями США.

В САП указали, что указанные фигуранты подозреваются в завладении государственными средствами на сумму более 740 млн грн при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с публичным акционерным обществом "Укргаздобыча".

"15 и 12 лет лишения свободы с конфискацией – коллегия судей ВАКС огласила приговор народному депутату Украины VII созыва и его финансовому директору", – отметили в ведомстве.

Что известно об Онищенко и его "газовом деле"?

Александр Онищенко – бизнесмен и нефтегазовый трейдер, был депутатом Верховной Рады VII (от Партии регионов) и VIII (от партии и фракции "Воля народа") созывов. Бывший боксер, спортсмен-конник, организатор многочисленных конных соревнований и конкурсов женской красоты "Мисс Украина".

Родился при СССР в узбекско-российской семье (Курган, ныне Ростовская область РФ). По данным украинских СМИ, в зрелом возрасте сменил фамилию Кадыров на Онищенко, а отчество с Раджабович на Романович. Согласно написанной им самим биографии, окончил Харьковское военное училище тыла и якобы получил квалификацию офицера "с углубленным знанием немецкого и английского языков". Далее перескочил в предпринимательскую, общественную деятельность и конный спорт, а затем в политику.

Его мать Инессу Кадырову в 2017 году задержали в Испании по требованию департамента Интерпола и Европола Украины. Женщина была (умерла в 2021-м) ключевой фигуранткой "газового дела", разыскивалась НАБУ для привлечения к уголовной ответственности за создание преступной организации, присвоение и растрату имущества, отмывание доходов и т. п.

Онищенко же находился под уголовным преследованием в Украине с 2016 года. Его обвинили в государственной измене, организации преступной группировки и коррупции. По версии следствия, экс-регионал является основателем и руководителем организации по хищению государственных средств. Ее участники в период с января 2013-го по июнь 2016 года противоправно завладели около 1,6 млрд грн от реализации природного газа. В результате таких действий ПАО "Укргаздобыча" понесло убытки на сумму около 740 млн грн.

В феврале 2019 года обвинительный акт в отношении Онищенко был направлен в Печерский районный суд Киева. В рамках расследования по ходатайству детективов НАБУ был наложен арест на 1 млн куб м газа, €6 млн, один объект недвижимости (офисное помещение), самолет и другое имущество, которое, в случае вынесения приговора суда, могут взыскать как возмещение за нанесенные ущерб.

Однако Онищенко скрывается от украинских правоохранительных органов. Он бежал в Европу, где сначала жил в Бельгии, Испании и пытался получить политическое убежище в Британии, а в Германии приобрел недвижимость и в 2017 году попросил гражданство.

В мае 2020 именно немецкий суд отказался экстрадировать Онищенко, подозреваемого в организации "газовых схем" в Украине. Там заявили, мол, не уверены, что его "преследование не является политическим".

В январе 2021 года против Онищенко были введены персональные санкции Министерства финансов США за вмешательство в американские выборы и участие в российской сети внешнего влияния. В Украине того же года ВАКС арестовал конюшню и имущество в Германии, фактическим владельцем которых считается Онищенко. По мнению суда, он использовал для приобретения этой недвижимости деньги, полученные от преступлений, в которых обвиняется.

Вероятно, ныне заочно приговоренный к 15 годам тюрьмы экс-нардеп продолжает проживать в Германии, где в июле 2022-го получил статус резидента ФРГ после прохождения всех проверок в соответствии с законодательством страны. В октябре 2021-го Онищенко подтвердил, что получил российское гражданство, чтобы "выступать за сборную России по конному спорту". Тогда же в городе Анкум (Германия) у Онищенко родилась дочь. В общем он имеет четырех детей от разных женщин. Одиозный олигарх был женат на "Мисс Украина-1997" Ксении Кузьменко и чемпионке мира и бронзовой призерке Олимпиады-2016 Анной Ризатдиновой (брак распался, когда Онищенко находился в бегах), также ему приписывали романы с рядом известных моделей и спортсменок.

В начале марта 2023 года фигуранта "газового дела" заметили на элитном горнолыжном курорте Куршевель, где он отдыхал в люксовом ресторане Le Cap Horn.

Как сообщал OBOZ.UA, осенью 2023 года взяли под стражу экс-главу правления "Криворожгаза" (с альтернативной суммой залога более 160 млн грн). Речь идет об уголовном деле по хищению газа из газотранспортной системы Украины, которая привела к нанесенному государству ущербу более чем в 202 млн грн.

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