Сбежал из дома: в Кривом Роге мужчина 'оригинально' уклонился от мобилизации и поплатился

В Кривом Роге на Днепропетровщине мужчина, который получил повестку, на месяц сбежал из дома, чтобы его не нашли работники Территориального центра комплектования и социальной поддержки. Гражданина судили за уклонение от мобилизации.

Об этом стало известно из приговора Ингулецкого районного суда г. Кривого Рога Днепропетровской области, пишет "ТСН". В материалах дела сказано, что мужчина прошел военно-врачебную комиссию (ВВК), которая 8 августа 2023 года признала его годным к службе в армии.

В тот же день мужчина получил повестку с требованием 10 августа прибыть на военную службу по мобилизации. Гражданин решил уклониться от службы и исчезнуть, чтобы скрыться от ТЦК.

Он на целый месяц сбежал из дома, чтобы его не мобилизовали.

Когда мужчину нашли, состоялся суд – на заседании он признал свою вину и раскаялся. Суд признал подозреваемого виновным по ст. 336 УК Украины. Его приговорили к трем годам лишения свободы, однако реальный срок был заменен на год испытательного.

Отметим, что на это решение еще можно подать апелляцию.

Как сообщал OBOZ.UA, в Ривненской области судили за уклонение от мобилизации мужчину, который прошел военно-врачебную комиссию, но категорически отказался от повестки. На суде он не признал вину и заявил, что у него много болезней, которые не были учтены во время прохождения ВВК.

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