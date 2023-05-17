САП просит взять под стражу экс-главу Верховного суда Князева: названа дата заседания

Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины настаивает на том, чтобы суд арестовал бывшего председателя Верховного суда Всеволода Князева. Заседание, где фигуранту выберут меру пресечения, назначено на 11:00 18 мая 2023 года.

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С представлением о разрешении на содержание Князева под стражей в Высший совет правосудия обратился руководитель САП Александр Клименко. Это произошло во время судебного заседания 17 мая.

Напомним, что Князеву и его сообщнику-адвокату объявили о подозрении в получении взятки – 2,7 млн дол. США неправомерной выгоды. Судью задержали 15 мая во время передачи налички, у него дома и на работе провели обыски.

Расследование касается ч. 4 ст. 368 УК Украины. В настоящее время Князев находится в изоляторе временного содержания.

В НАБУ подтвердили, что взятка для главы Верховного суда (ВС) была связана с принятием решения в интересах владельца группы "Финансы и кредит" Константина Жеваго. Речь идет о деле относительно права собственности на 40,19% акций Полтавского горно-обогатительного комбината Ferrexpo, которое рассматривала Большая палата ВС.

Как писал OBOZREVATEL:

– По информации СМИ, Князев был задержан при получении крупнейшей с начала полномасштабной войны взятки.

– Отметим, что оклад и премии главы Верховного суда Украины, согласно открытым данным, превышают 670 тысяч в месяц.

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