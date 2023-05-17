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САП просит взять под стражу экс-главу Верховного суда Князева: названа дата заседания

Дарья Дурова
Расследования
1 минута
1,9 т.
Коррупционный скандал со Всеволодом Князевым

Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины настаивает на том, чтобы суд арестовал бывшего председателя Верховного суда Всеволода Князева. Заседание, где фигуранту выберут меру пресечения, назначено на 11:00 18 мая 2023 года.

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С представлением о разрешении на содержание Князева под стражей в Высший совет правосудия обратился руководитель САП Александр Клименко. Это произошло во время судебного заседания 17 мая.

Напомним, что Князеву и его сообщнику-адвокату объявили о подозрении в получении взятки – 2,7 млн дол. США неправомерной выгоды. Судью задержали 15 мая во время передачи налички, у него дома и на работе провели обыски.

Расследование касается ч. 4 ст. 368 УК Украины. В настоящее время Князев находится в изоляторе временного содержания.

В НАБУ подтвердили, что взятка для главы Верховного суда (ВС) была связана с принятием решения в интересах владельца группы "Финансы и кредит" Константина Жеваго. Речь идет о деле относительно права собственности на 40,19% акций Полтавского горно-обогатительного комбината Ferrexpo, которое рассматривала Большая палата ВС.

Деньги, найденые во время обысков.

Как писал OBOZREVATEL:

– По информации СМИ, Князев был задержан при получении крупнейшей с начала полномасштабной войны взятки.

– Отметим, что оклад и премии главы Верховного суда Украины, согласно открытым данным, превышают 670 тысяч в месяц.

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