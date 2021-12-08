С 2014 года на войне с Россией погибли 4 тыс. 488 украинских военных – Институт нацпамяти

Российско-украинская война на Донбассе унесла жизни 4488 украинских военных. Речь идет не только о погибших на фронте, но и о тех, кто умер после полученных травм.

Такие данные озвучил представитель Украинского института национальной памяти Владислав Куценко на пресс-конференции в Киеве в среду, 8 декабря. Он является главным специалистом отдела учета и хранения мест памяти, передает "Укринформ".

Институт нацпамяти в этот день публично передал Министерству по делам ветеранов список погибших защитников Украины, а также список военных секторов на кладбищах. Работа по созданию таких списков началась с 2014 года.

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По словам Куценко, цифра погибших отличается от той, что имеет Министерство обороны, поскольку в сформированный перечень входят также украинские военные, умершие не непосредственно в зоне боевых действий, а впоследствии от ранений. "Наша цифра точно не совпадает с цифрой Минобороны", – сказал он.

По словам представителя УИНП, информацию о погибших учреждение брало от областных администраций, из открытых источников, новостей об увековечении погибших героев или присвоении улицам или населенным пунктам названий в их честь.

Напомним, в ноябре 2021 года война унесла жизни шести защитников Украины. Опытные и решительные, смелые и безгранично преданные своей родине они достойно исполнили свой долг – и стояли на защите нашего государства. Подробности о погибших героях – в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об улучшении жилищных условий ветеранов войны с Россией и семей погибших воинов. Это касается семей погибших участников Революции Достоинства.