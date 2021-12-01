Обрели вечную жизнь в боях за Украину: истории и лица защитников, погибших на Донбассе в ноябре

Жизни шести защитников Украины забрала война в ноябре. Опытные и решительные, смелые и безгранично преданные своей родине, они достойно исполнили свой долг – и стояли на защите нашего государства, его независимости и территориальной целостности до последнего вздоха.

OBOZREVATEL предлагает вспомнить о героях, которые воевали за Украину и обрели вечную жизнь в боях за нее.

Сергей Валерьевич Елисеев родился 17 января 1990 года в городе Днепр.

Защищать Украину от российской агрессии Сергей отправился еще в далеком 2015 году. Тогда он добровольцем пошел в военкомат – и выдвинулся на Донбасс в рядах 93 ОМБр. В 2019 году вернулся домой, но ненадолго. Очень скоро Сергей Елисеев подписал новый контракт, на этот раз уже со 128 ОГШБр, где молодой сержант служил в должности командира боевой машины – командира отделения подразделения.

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Позывной Сергей Елисеев избрал в честь месяца, в котором 5 лет назад у него с женой родился первенец: "Лютый". И, как вспоминали побратимы воина, этот позывной оказался удивительно точным: Сергей был непримирим к врагам.

"Он действовал смело, нестандартно, решительно и дерзко, хотя никогда не забывал об осторожности… Впервые я увидел Сергея на боевой позиции — улыбающегося, в хорошем настроении. Мы очень быстро подружились. Он проявлял себя как ответственный, надежный и очень грамотный командир", – цитирует АрмияИнформ побратима Сергея Елисеева по 93 бригаде "Холодный Яр".

Друзья Сергея вспоминают: он всегда был очень компанейским, искренним и веселым человеком.

"Очень любил играть на гитаре, песни пел. Никогда в драку не лез, никогда ни с кем не ссорился, мы росли очень весело", – вспоминал во время прощания с воином его друг детства Денис Лукьянов.

2 ноября 2021 года "Лютый" заступил на боевое дежурство на одну из позиций бригады под селом Павлополь Волновахского района Донецкой области. И вел наблюдение за противником. В это время в него попал вражеский снайпер.

"Сергей, находясь на посту, наблюдал за противником ночью, и возможно, противник как-то подлез и пуля снайпера унесла его жизнь. Могу сказать только одно: Сергей был настоящим сержантом, настоящим лидером для своего личного состава. Мы потеряли настоящего командира, настоящего друга, побратима", – рассказывал журналистам на прощании с воином военнослужащий 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады Владимир Зеленков.

Настоящий патриот, Сергей "Лютый" в сердцах и памяти всех, кто его знал, останется сильным человеком. Сильным и характером, и духом.

Он был честным, открытым и жизнерадостным мужчиной. Агрессивные действия оккупантов стали причиной гибели настоящего патриота, которому была не безразлична судьба собственной страны. Руководство бригады и весь личный состав выражает искренние соболезнования родным, друзьям, близким и товарищам! Покойся с миром, побратим! Не простим и не забудем!" – пообещали боевые товарищи павшего героя, извещая о непоправимой потере на странице 128 ОГШБр в Фейсбуке.

До конца контракта Сергею Елисееву оставалось отслужить всего два месяца.

Дома его ждали родители, а также любимая жена и 5-летний сын, без которых, как вспоминают родные и побратимы погибшего, Сергей не представлял своей жизни. В следующем году "Лютый" мечтал повести сына в первый класс.

Похоронили павшего воина 4 ноября на Аллее Героев Краснопольского кладбища в родном городе. Ему был всего 31 год.

Виталий Николаевич Павлысько родился 29 ноября 1973 года в городе Яворов Львовской области. Получил среднее специальное образование. Служил в полиции.

На войне – с 2015 года. Тогда, 6 лет назад, на фронт Виталий добровольцем отправился в составе 24 "королевской" бригады – и с ней же воевал до самого конца. По сообщениям СМИ, супруга военного служила медиком в этой же бригаде.

В 2017 году в результате подрыва на растяжке Виталий получил серьезные ранения. Часть вонзившихся в его тело осколков медикам удалось достать. Удаление же остальных требовало более серьезных оперативных вмешательств и надолго "вывело" бы воина из стоя. А на это он не готов был пойти – постоянно рвался назад, на фронт, потому что считал своим долгом готовить "новичков", хотел быть рядом с побратимами и видел свое место там, где идет война.

Поэтому на фронт Виталий Павлысько вернулся с несколькими обломками в спине.

"Охотник" – такое псевдо дали главному сержанту 24 ОМБр Виталию Павлыську сослуживцы. Он, вспоминают побратимы, любил поохотиться, и время от времени выходил на охоту зайца или фазана даже в зоне ООС.

Кроме того, Виталий любил оружие – прекрасно в нем разбирался и постоянно пытался совершенствовать вооружение. У него был дар к работе со взрывотехникой. И, по воспоминаниям воинов, он был отличным командиром, смелым и профессиональным, заботившимся о бойцах, служивших в его роте.

"Лучшего воина, лучшего взрывника, лучшего разведчика, лучшего специалиста за все время моей службы в 24 бригаде я не встречал. За этим мужчиной тянулись все, а мои слова может подтвердить каждый. Лично Виталий спас мне жизнь. У нас была позиция под селом Орехово. Мы постоянно ходили в так называемую разведку, нам приходилось снимать "сепарские" растяжки и ставить свои. Был такой момент, когда, возвращаясь на наши позиции, Виталий резко подбежал ко мне и неожиданно схватил за спину. Как оказалось, в десяти сантиметрах. от меня, на уровне груди располагалась вражеская растяжка", – вспоминал в разговоре с журналистами близкий товарищ Виталия Роман Пробий.

7 ноября Виталий Павлысько находился на боевых позициях бригады неподалеку от поселка Новозвановка, что на Луганщине. В это время оккупанты начали обстреливать украинских военных из 120-мм минометов.

"При обстреле, когда главный сержант Павлысько вместе с другими военнослужащими перемещались в укрытие, одна из вражеских мин разорвалась рядом с бойцами. В результате Виталий получил осколочное ранение, несовместимое с жизнью", – написали впоследствии на странице 24 ОМБр в Facebook.

Виталий погиб на месте. Еще двое его побратимов получили ранения.

"Побратимы и командование подразделения, где главный сержант Павлысько Виталий Николаевич проходил службу с самого начала российско-украинской войны, вспоминают его как очень смелого, порядочного, ответственного, трудолюбивого и квалифицированного военнослужащего, хорошего воина и авторитетного армейца, постоянно проявлявшего разумную инициативу, он всегда был надежной поддержкой и опорой для своих командиров, подчиненных и побратимов", – написали о погибшем герое на странице его родной бригады.

Дома героя ждала жена, сын и дочь.

Когда Виталия Павлыська транспортировали домой – произошла трагедия: не выдержало сердце волонтера гуманитарного проекта "Эвакуация 200" Геннадия Писаренко, доставлявшего тело павшего защитника Украины на малую родину.

Похоронили героя 11 ноября на Новом кладбище в Яворове. Земляки встречали воина, преклонив колено, а в районе был объявлен трехдневный траур.

Через три недели Виталий Павлысько должен был праздновать 48-летие.

Руслан Хаилович Прусов – из тех защитников Украины, которые на войне с первого дня российской агрессии против нашего государства. Кадровый военный, подполковник Прусов (позывной "Спектр") прошел путь от рядового до заместителя командира бригады – начальника воздушно-десантной службы 79 ОДШБр. В 2022-м он встречал бы 20-летие службы в армии.

Ответственный и профессиональный, общительный и веселый, Руслан Прусов имел серьезный боевой опыт. А свойственная ему готовность всегда прийти на помощь сделала "Спектра" отличным командиром.

"Кто будет командиром второго батальона, тогда вопросов не возникло. Руслан Прусов выезжал в донецкий аэропорт, сопровождал конвои, работал с людьми второго батальона, и было принято решение назначить его командиром батальона. Спокойно справлялся со своими обязанностями. Когда возник вопрос, кто будет заместителем командира бригады по воздушно-десантной подготовке, вопросов не было. Был назначен Руслан. Бригада выполняла все поставленные задачи по воздушно-десантной подготовке только на отлично", – цитировали на странице бригады воспоминания о Руслане Халиловиче бывшего комбрига 79 ОДШБр Валерия Курача.

В 2017 году Руслан Прусов женился. Знакомые офицера вспоминают: свою молодую жену он очень любил. Когда же у супругов родилась дочь – она стала для военного смыслом жизни.

12 ноября подполковник Прусов вместе с мастером-сержантом Вадимом Федосеевым отправились на выполнение боевого задания. Автомобиль, в котором передвигались военные, взорвался в районе села Нижнетеплое Луганской области.

"Это произошло около обеда. Машина, в которой передвигались бойцы, взорвалась на противотанковой мини. Вероятно, был заложен фугас", – рассказывал журналистам "Суспільного" заместитель комбрига 79 ОДШБр Ярослав Калашников.

Взрыв был такой силы, что не оставил военным шансов на жизнь.

Простились с Русланом Прусовым и его погибшим побратимом в Николаеве.

"Один был моим непосредственным начальником и товарищем. Второй был моим подчиненным и очень хорошим другом. Руслан Халилович учил меня выполнять прыжки, помогал во всем, был надежной опорой. С ним было очень хорошо служить, иногда непросто, но надежная опора, была поддержка" , – вспоминал о павших героях один из их боевых собратьев.

Сотни горожан и военнослужащих пришли отдать последнее уважение погибшим десантникам. Очередь из желающих попрощаться с героями растянулась на час.

Похоронили Руслана Прусова на Почетном секторе Мишковского кладбища Николаева.

Ему было 44 года.

Вадим Викторович Федосеев, мастер-сержант 79 ОДШБр, почти всю свою жизнь посвятил армии. Служить, как вспоминали его друзья, начал еще в 1993 году – еще тогда остановил выбор на десантных войсках. Играл в военном оркестре. Ездил в Югославию в составе миротворческой миссии. Сам Вадим Викторович о том периоде своей жизни говорил неохотно. Очевидно, потому, что там он побывал в плену у сербов, прошел через жестокие пытки и чудом выжил.

В 2009 году Вадим Федосеев стал военным пенсионером, однако армию не оставил. На тот момент мужчина занимал должность командира ремонтного взвода, занимавшегося ремонтом парашютов. И всегда очень придирчиво относился к своим обязанностям, понимая: от качества его работы в прямом смысле зависят жизнь ребят, десантирующихся с парашютами.

А в 2014 году началась война России против Украины. И Вадим Федосеев был мобилизован посреди первых – еще в марте того года. Но те, кто знал его – уверены: он бы пошел защищать родину и без приказа.

На фронте опытный военный занимался тем, что знал и умел лучше всего: возглавил ремонтный взвод, который ремонтировал имущество воздушно-десантного подразделения.

"Вадим Викторович был всегда был веселым и общительным, и не было той работы, которую бы он ни выполнил в своей мастерской. Таких специалистов очень мало" – писали о Федосееве в день прощания с павшими десантниками на странице их родной 79-ки.

Знавшие Федосеева утверждали: он был очень хорошим командиром. Не позволял себе срываться на подчиненных или ругать за допущенные ошибки – предпочитая вместо этого сделать так, чтобы эти ошибки больше не повторялись. К каждому военному у Федосеева был свой подход. А коммуникабельность, веселый характер и врожденная доброта вместе с невероятным опытом и готовностью им поделиться и научить младших побратимов всему, что знал сам – привлекали к Вадиму Викторовичу людей.

"Он был удивительно коммуникабельный, веселый, добрый. Люди тянулись к нему, особенно молодые солдаты. Он воспитал очень многих офицеров, они приходили к нему за советом. Он умел найти подход к любому, так что человек доверял ему. Но это вовсе не означает, что он был слишком мягким, да, добрый, веселый, но характер был у него стальной... Все знали, что если ему что-то поручили, он выполнит и проверять его не надо. Ему дать задание не успеют, а у него уже все готово", – вспоминает побратим воина Александр.

В его мастерской, где Федосеев, в частности, приводил в порядок парашюты, которые больше никто не брался чинить – всегда толпились люди.

Вместе с Прусовым Федосеев погиб в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве под селом Нижнетеплым в Луганской области. Как и побратим, он погиб на месте.

Похоронили героя на Почетном секторе Мишковского кладбища в Николаеве. У него остался взрослый сын и жена, с которой, несмотря на долгие годы, проведенные вместе, Вадим Викторович смог сохранить теплые чувства и нежность в отношениях.

Павшему герою был 51 год.

Уберт Валерьевич Мрачковский родился в городе Хмельницкий 12 июля 1988 года. В 2006 году был призван на срочную военную службу в ряды 80 отдельного аэромобильного полка (ныне – 80 ОДШБр). В этом подразделении Уберт служил до 2011 года.

Когда Россия напала на Украину, Уберт Мрачковский еще в апреле, не раздумывая, вернулся в армию. В этот раз – на настоящую войну.

Вместе с 51 ОМБр молодой военный участвовал в боях за Саур-Могилу.

"Первый бой Уберт, как рассказывал, принял 28 июля 2014 года в составе роты снайперов 51-й ОМБР, выжил на той проклятой Саурке. Но все время был на острие, по сей день", – вспоминал побратим Мрачковского, ветеран 51 ОМБр Константин Зинкевич.

Вот как вспоминал о тех боях сам военный:

За проявленный тогда героизм Уберт Мачковский был удостоен Ордена "За Мужество" ІІІ степени.

В боях за Саурку Уберт получил тяжелые ранения, однако продолжал бой, пока мог. А после, подлечившись, он снова вернулся на фронт. Участвовал в боях за Дебальцево, занимался эвакуацией раненых.

Тогда же, затаскивая одного из раненых на БТР, как сообщают СМИ, Уберт во второй раз был серьезно ранен: враг попал из РПГ в броню, и осколок от снаряда разорвал бойцу легкое.

"У него был достаточно нелегкий боевой путь, он защищал Саур-Могилу, получил ранения, но не сдался и не отказался дальше вести бой с врагом. Когда из Дебальцево выводил батальон 128 бригады, очень сильно помог ребятам", – вспоминал Вадим Якушевский, командир группы спецназначения 8 ОПспП, где Мрачковский служил в должности старшего разведчика-снайпера.

Именно в этом подразделении Уберт Мрачковский нес службу с 2017: перевелся туда после смерти отца. Мать воина умерла еще в 2008 году, ее им с братом Романом заменила тетя Елена.

Перед тем, как перевестись в 8 ОПспП, Уберт служил в 3 полку спецназначения.

Это был настоящий воин, как и каждый, кто защищает нас от москальского нашествия. Но, к сожалению, его нет. Мы вместе служили год и 7 месяцев, работали по всем направлениям Донецкой и Луганской областей. Он работал, чтобы не дать умереть другим. Об обстоятельствах гибели у нас не принято говорить. Но мы все и всех помним, и придет время – мы "отблагодарим", за все и всех", – говорит боевой побратим Уберта по 3 полку спецназначения Виктор Данилевский.

Как говорят волонтеры и военные, Уберт был одним из самых результативных снайперов в зоне ООС. "Я уничтожаю врагов, а не людей", – вспоминают военные слова воина.

19 ноября во время обстрела, который вели российские наемники по украинским военным в районе села Причепиловка в Луганской области Уберт Мрачковский снова был ранен. Вэтот раз ранение стало роковым: вражеская пуляне оставил герою шансов выжить.

"Ты был классным воином, ты был очень порядочным человеком. Ты являешься Героем без преувеличения", - написал побратим погибшего по 51 ОМБр Константин Зинкевич.

"Это огромная потеря. Уберт достоин высших государственных наград. Почивай с миром, Уб, земля тебе пухом!", – сказал на церемонии прощания с воином командир Уберта Якушевский.

Похоронили Уберта Мрачковского на Аллее Славы на кладбище микрорайона Раково в Хмельницком.

У погибшего героя осталась жена и двое детей.

Воин, которому отныне – навсегда 33 года, был посмертно награжден Орденом "За мужество" II степени.

Алхасли Али Наиб родился 22 января 1992 года в Азербайджане.

Профессиональный спортсмен, он серьезно занимался боевыми искусствами. Был бойцом смешанных единоборств ММА (по данным в его Инстаграме, в его "корзине" - 13 побед и 1 поражение).

Именно спорт в конце концов и привел молодого человека в украинский Харьков несколько лет назад. Как сообщает сайт АрмияИнформ, в первую столицу Украины Али Наиб приехал потому, что здесь успешно развивают древний олимпийский вид единоборства – панкратион. А им, говорят корреспонденты издания, мужчина профессионально занимался.

Знакомые Али Наиба вспоминают: он мечтал создать в Харькове секцию по панкратиону, стремился тренировать молодых спортсменов. Но неожиданно для всех отложил свою мечту – и в 2018 году пошел на контракт с ВСУ.

Службу старший солдат Али Наиб Алхасли нес в составе 54 ОМБр, в должности старшего оператора 2-го противотанкового отделения противотанкового взвода роты огневой поддержки мотопехотного батальона этой бригады.

Как рассказывал журналистам побратим Али Наиба на псевдо "Апачи", к тому, чтобы с оружием в руках встать на защиту нашего государства, мужчину подтолкнуло искреннее убеждение, что Россия – общий враг для Украины и Азербайджана. И роль, которую РФ сыграла в прошлогоднем обострении армяно-азербайджанского конфликта, лишь утвердила его в намерениях и дальше стоять на защите Украины, которую он искренне считал второй родиной.

Али Наиб за время своей спортивной карьеры много путешествовал по миру. И охотно учил иностранные языки. Изучал он и украинский.

Как и в спорте, говорят побратимы, на войне Али Наиб выкладывался по полной.

"Он был образцом на спортивной площадке, где постоянно поддерживал физическую форму; настоящим специалистом в обращении со штатным оружием и другим вооружением, знал ведь, что эти умения могут понадобиться в любой момент… Но война не сделала его жестким – со свойственным его нации гостеприимством он постоянно пытался всех накормить и делился последним", – цитирует АрмияИнформ побратима воина на позывной "Шепар".

26 ноября Али Наиб Алхасли получил тяжелое ранение, нанесенное вражеским снайпером. Все попытки спасти жизнь воина оказались тщетными.

Открытый, простой и по-хорошему упрямый, Али Наиб в свое доказал, что является украинцем – не по происхождению, а по духу. И не изменял этому решению до последнего вздоха, когда положил жизнь в защиту Украины.

Похоронили погибшего героя на Аллее Героев в Харькове, где он жил вместе с женой. В далеком Азербайджане у него осталась мама.

Али Наибу Алхасли навсегда – 29 лет.