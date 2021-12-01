Обрели вечную жизнь в боях за Украину: истории и лица защитников, погибших на Донбассе в ноябре

Лилия Рагуцкая
Расследования
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В ноябре Украина потеряла на Донбассе шестерых воинов

Жизни шести защитников Украины забрала война в ноябре. Опытные и решительные, смелые и безгранично преданные своей родине, они достойно исполнили свой долг – и стояли на защите нашего государства, его независимости и территориальной целостности до последнего вздоха.

OBOZREVATEL предлагает вспомнить о героях, которые воевали за Украину и обрели вечную жизнь в боях за нее.

Сергей Елисеев, 128 ОГШБр
Сергей Елисеев

Сергей Валерьевич Елисеев родился 17 января 1990 года в городе Днепр.

Защищать Украину от российской агрессии Сергей отправился еще в далеком 2015 году. Тогда он добровольцем пошел в военкомат – и выдвинулся на Донбасс в рядах 93 ОМБр. В 2019 году вернулся домой, но ненадолго. Очень скоро Сергей Елисеев подписал новый контракт, на этот раз уже со 128 ОГШБр, где молодой сержант служил в должности командира боевой машины – командира отделения подразделения.

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Позывной Сергей Елисеев избрал в честь месяца, в котором 5 лет назад у него с женой родился первенец: "Лютый". И, как вспоминали побратимы воина, этот позывной оказался удивительно точным: Сергей был непримирим к врагам.

"Он действовал смело, нестандартно, решительно и дерзко, хотя никогда не забывал об осторожности… Впервые я увидел Сергея на боевой позиции — улыбающегося, в хорошем настроении. Мы очень быстро подружились. Он проявлял себя как ответственный, надежный и очень грамотный командир", – цитирует АрмияИнформ побратима Сергея Елисеева по 93 бригаде "Холодный Яр".

На войне Сергей – с 2015 года

Друзья Сергея вспоминают: он всегда был очень компанейским, искренним и веселым человеком.

"Очень любил играть на гитаре, песни пел. Никогда в драку не лез, никогда ни с кем не ссорился, мы росли очень весело", – вспоминал во время прощания с воином его друг детства Денис Лукьянов.

2 ноября 2021 года "Лютый" заступил на боевое дежурство на одну из позиций бригады под селом Павлополь Волновахского района Донецкой области. И вел наблюдение за противником. В это время в него попал вражеский снайпер.

"Сергей, находясь на посту, наблюдал за противником ночью, и возможно, противник как-то подлез и пуля снайпера унесла его жизнь. Могу сказать только одно: Сергей был настоящим сержантом, настоящим лидером для своего личного состава. Мы потеряли настоящего командира, настоящего друга, побратима", – рассказывал журналистам на прощании с воином военнослужащий 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады Владимир Зеленков.

Сергей Елисеев погиб 2 ноября от пули вражеского снайпера

Настоящий патриот, Сергей "Лютый" в сердцах и памяти всех, кто его знал, останется сильным человеком. Сильным и характером, и духом.

Он был честным, открытым и жизнерадостным мужчиной. Агрессивные действия оккупантов стали причиной гибели настоящего патриота, которому была не безразлична судьба собственной страны. Руководство бригады и весь личный состав выражает искренние соболезнования родным, друзьям, близким и товарищам! Покойся с миром, побратим! Не простим и не забудем!" – пообещали боевые товарищи павшего героя, извещая о непоправимой потере на странице 128 ОГШБр в Фейсбуке.

Друзья вспоминают: Сергей был очень сильным и невероятно жизнерадостным

До конца контракта Сергею Елисееву оставалось отслужить всего два месяца.

Дома его ждали родители, а также любимая жена и 5-летний сын, без которых, как вспоминают родные и побратимы погибшего, Сергей не представлял своей жизни. В следующем году "Лютый" мечтал повести сына в первый класс.

У 31-летнего воина осталась любимая жена и сын, которого в следующем году Сергей мечтал повести в первый класс.

Похоронили павшего воина 4 ноября на Аллее Героев Краснопольского кладбища в родном городе. Ему был всего 31 год.

Виталий Павлыско, 24 ОМБр
Виталий Павлысько

Виталий Николаевич Павлысько родился 29 ноября 1973 года в городе Яворов Львовской области. Получил среднее специальное образование. Служил в полиции.

На войне – с 2015 года. Тогда, 6 лет назад, на фронт Виталий добровольцем отправился в составе 24 "королевской" бригады – и с ней же воевал до самого конца. По сообщениям СМИ, супруга военного служила медиком в этой же бригаде.

В 2017 году в результате подрыва на растяжке Виталий получил серьезные ранения. Часть вонзившихся в его тело осколков медикам удалось достать. Удаление же остальных требовало более серьезных оперативных вмешательств и надолго "вывело" бы воина из стоя. А на это он не готов был пойти – постоянно рвался назад, на фронт, потому что считал своим долгом готовить "новичков", хотел быть рядом с побратимами и видел свое место там, где идет война.

На войне Виталий – с 2015 года

Поэтому на фронт Виталий Павлысько вернулся с несколькими обломками в спине.

"Охотник" – такое псевдо дали главному сержанту 24 ОМБр Виталию Павлыську сослуживцы. Он, вспоминают побратимы, любил поохотиться, и время от времени выходил на охоту зайца или фазана даже в зоне ООС.

Кроме того, Виталий любил оружие – прекрасно в нем разбирался и постоянно пытался совершенствовать вооружение. У него был дар к работе со взрывотехникой. И, по воспоминаниям воинов, он был отличным командиром, смелым и профессиональным, заботившимся о бойцах, служивших в его роте.

"Лучшего воина, лучшего взрывника, лучшего разведчика, лучшего специалиста за все время моей службы в 24 бригаде я не встречал. За этим мужчиной тянулись все, а мои слова может подтвердить каждый. Лично Виталий спас мне жизнь. У нас была позиция под селом Орехово. Мы постоянно ходили в так называемую разведку, нам приходилось снимать "сепарские" растяжки и ставить свои. Был такой момент, когда, возвращаясь на наши позиции, Виталий резко подбежал ко мне и неожиданно схватил за спину. Как оказалось, в десяти сантиметрах. от меня, на уровне груди располагалась вражеская растяжка", – вспоминал в разговоре с журналистами близкий товарищ Виталия Роман Пробий.

Погиб воин 7 ноября – от несовместимых с жизнью осколочных ранений

7 ноября Виталий Павлысько находился на боевых позициях бригады неподалеку от поселка Новозвановка, что на Луганщине. В это время оккупанты начали обстреливать украинских военных из 120-мм минометов.

"При обстреле, когда главный сержант Павлысько вместе с другими военнослужащими перемещались в укрытие, одна из вражеских мин разорвалась рядом с бойцами. В результате Виталий получил осколочное ранение, несовместимое с жизнью", – написали впоследствии на странице 24 ОМБр в Facebook.

Виталий погиб на месте. Еще двое его побратимов получили ранения.

"Побратимы и командование подразделения, где главный сержант Павлысько Виталий Николаевич проходил службу с самого начала российско-украинской войны, вспоминают его как очень смелого, порядочного, ответственного, трудолюбивого и квалифицированного военнослужащего, хорошего воина и авторитетного армейца, постоянно проявлявшего разумную инициативу, он всегда был надежной поддержкой и опорой для своих командиров, подчиненных и побратимов", – написали о погибшем герое на странице его родной бригады.

Дома героя ждала жена, сын и дочь.

Когда Виталия Павлыська транспортировали домой – произошла трагедия: не выдержало сердце волонтера гуманитарного проекта "Эвакуация 200" Геннадия Писаренко, доставлявшего тело павшего защитника Украины на малую родину.

Похоронили героя 11 ноября на Новом кладбище в Яворове. Земляки встречали воина, преклонив колено, а в районе был объявлен трехдневный траур.

Через три недели Виталий Павлысько должен был праздновать 48-летие.

Руслан Прусов, 79 ОДШБр
Руслан Прусов

Руслан Хаилович Прусов – из тех защитников Украины, которые на войне с первого дня российской агрессии против нашего государства. Кадровый военный, подполковник Прусов (позывной "Спектр") прошел путь от рядового до заместителя командира бригады – начальника воздушно-десантной службы 79 ОДШБр. В 2022-м он встречал бы 20-летие службы в армии.

Ответственный и профессиональный, общительный и веселый, Руслан Прусов имел серьезный боевой опыт. А свойственная ему готовность всегда прийти на помощь сделала "Спектра" отличным командиром.

Кадровый военный, Руслан Прусов на войне – с первого дня

"Кто будет командиром второго батальона, тогда вопросов не возникло. Руслан Прусов выезжал в донецкий аэропорт, сопровождал конвои, работал с людьми второго батальона, и было принято решение назначить его командиром батальона. Спокойно справлялся со своими обязанностями. Когда возник вопрос, кто будет заместителем командира бригады по воздушно-десантной подготовке, вопросов не было. Был назначен Руслан. Бригада выполняла все поставленные задачи по воздушно-десантной подготовке только на отлично", – цитировали на странице бригады воспоминания о Руслане Халиловиче бывшего комбрига 79 ОДШБр Валерия Курача.

В 2017 году Руслан Прусов женился. Знакомые офицера вспоминают: свою молодую жену он очень любил. Когда же у супругов родилась дочь – она стала для военного смыслом жизни.

Руслан Прусов с любимой женой Еленой

12 ноября подполковник Прусов вместе с мастером-сержантом Вадимом Федосеевым отправились на выполнение боевого задания. Автомобиль, в котором передвигались военные, взорвался в районе села Нижнетеплое Луганской области.

"Это произошло около обеда. Машина, в которой передвигались бойцы, взорвалась на противотанковой мини. Вероятно, был заложен фугас", – рассказывал журналистам "Суспільного" заместитель комбрига 79 ОДШБр Ярослав Калашников.

Взрыв был такой силы, что не оставил военным шансов на жизнь.

После взрыва от автомобиля, на котором ехали Прусов и Федосеев, не осталось почти ничего

Простились с Русланом Прусовым и его погибшим побратимом в Николаеве.

"Один был моим непосредственным начальником и товарищем. Второй был моим подчиненным и очень хорошим другом. Руслан Халилович учил меня выполнять прыжки, помогал во всем, был надежной опорой. С ним было очень хорошо служить, иногда непросто, но надежная опора, была поддержка" , – вспоминал о павших героях один из их боевых собратьев.

Павшему воину было 44 года

Сотни горожан и военнослужащих пришли отдать последнее уважение погибшим десантникам. Очередь из желающих попрощаться с героями растянулась на час.

Похоронили Руслана Прусова на Почетном секторе Мишковского кладбища Николаева.

Ему было 44 года.

Вадим Федосеев, 79 ОДШБр
Вадим Федосеев

Вадим Викторович Федосеев, мастер-сержант 79 ОДШБр, почти всю свою жизнь посвятил армии. Служить, как вспоминали его друзья, начал еще в 1993 году – еще тогда остановил выбор на десантных войсках. Играл в военном оркестре. Ездил в Югославию в составе миротворческой миссии. Сам Вадим Викторович о том периоде своей жизни говорил неохотно. Очевидно, потому, что там он побывал в плену у сербов, прошел через жестокие пытки и чудом выжил.

В 2009 году Вадим Федосеев стал военным пенсионером, однако армию не оставил. На тот момент мужчина занимал должность командира ремонтного взвода, занимавшегося ремонтом парашютов. И всегда очень придирчиво относился к своим обязанностям, понимая: от качества его работы в прямом смысле зависят жизнь ребят, десантирующихся с парашютами.

Военный отвечал за ремонт парашютов

А в 2014 году началась война России против Украины. И Вадим Федосеев был мобилизован посреди первых – еще в марте того года. Но те, кто знал его – уверены: он бы пошел защищать родину и без приказа.

На фронте опытный военный занимался тем, что знал и умел лучше всего: возглавил ремонтный взвод, который ремонтировал имущество воздушно-десантного подразделения.

"Вадим Викторович был всегда был веселым и общительным, и не было той работы, которую бы он ни выполнил в своей мастерской. Таких специалистов очень мало" – писали о Федосееве в день прощания с павшими десантниками на странице их родной 79-ки.

Знавшие Федосеева утверждали: он был очень хорошим командиром. Не позволял себе срываться на подчиненных или ругать за допущенные ошибки – предпочитая вместо этого сделать так, чтобы эти ошибки больше не повторялись. К каждому военному у Федосеева был свой подход. А коммуникабельность, веселый характер и врожденная доброта вместе с невероятным опытом и готовностью им поделиться и научить младших побратимов всему, что знал сам – привлекали к Вадиму Викторовичу людей.

Вадим Федосеев был заботливым командиром и, как магнит, притягивал к себе людей

"Он был удивительно коммуникабельный, веселый, добрый. Люди тянулись к нему, особенно молодые солдаты. Он воспитал очень многих офицеров, они приходили к нему за советом. Он умел найти подход к любому, так что человек доверял ему. Но это вовсе не означает, что он был слишком мягким, да, добрый, веселый, но характер был у него стальной... Все знали, что если ему что-то поручили, он выполнит и проверять его не надо. Ему дать задание не успеют, а у него уже все готово", – вспоминает побратим воина Александр.

В войско Федосеев вернулся в самом начале войны, хотя к тому времени уже был военным пенсионером

В его мастерской, где Федосеев, в частности, приводил в порядок парашюты, которые больше никто не брался чинить – всегда толпились люди.

Вместе с Прусовым Федосеев погиб в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве под селом Нижнетеплым в Луганской области. Как и побратим, он погиб на месте.

Похоронили героя на Почетном секторе Мишковского кладбища в Николаеве. У него остался взрослый сын и жена, с которой, несмотря на долгие годы, проведенные вместе, Вадим Викторович смог сохранить теплые чувства и нежность в отношениях.

Павшему герою был 51 год.

Уберт Мрачковский, 8 отдельный полк спецназначения
Уберт Мрачковский

Уберт Валерьевич Мрачковский родился в городе Хмельницкий 12 июля 1988 года. В 2006 году был призван на срочную военную службу в ряды 80 отдельного аэромобильного полка (ныне – 80 ОДШБр). В этом подразделении Уберт служил до 2011 года.

Когда Россия напала на Украину, Уберт Мрачковский еще в апреле, не раздумывая, вернулся в армию. В этот раз – на настоящую войну.

На войне Уберт – с апреля 2014 года

Вместе с 51 ОМБр молодой военный участвовал в боях за Саур-Могилу.

"Первый бой Уберт, как рассказывал, принял 28 июля 2014 года в составе роты снайперов 51-й ОМБР, выжил на той проклятой Саурке. Но все время был на острие, по сей день", – вспоминал побратим Мрачковского, ветеран 51 ОМБр Константин Зинкевич.

Вот как вспоминал о тех боях сам военный:

За проявленный тогда героизм Уберт Мачковский был удостоен Ордена "За Мужество" ІІІ степени.

В боях за Саурку Уберт получил тяжелые ранения, однако продолжал бой, пока мог. А после, подлечившись, он снова вернулся на фронт. Участвовал в боях за Дебальцево, занимался эвакуацией раненых.

За спиной у опытного воина – бои за Саур-Могилу и Дебальцево

Тогда же, затаскивая одного из раненых на БТР, как сообщают СМИ, Уберт во второй раз был серьезно ранен: враг попал из РПГ в броню, и осколок от снаряда разорвал бойцу легкое.

"У него был достаточно нелегкий боевой путь, он защищал Саур-Могилу, получил ранения, но не сдался и не отказался дальше вести бой с врагом. Когда из Дебальцево выводил батальон 128 бригады, очень сильно помог ребятам", – вспоминал Вадим Якушевский, командир группы спецназначения 8 ОПспП, где Мрачковский служил в должности старшего разведчика-снайпера.

Именно в этом подразделении Уберт Мрачковский нес службу с 2017: перевелся туда после смерти отца. Мать воина умерла еще в 2008 году, ее им с братом Романом заменила тетя Елена.

Перед тем, как перевестись в 8 ОПспП, Уберт служил в 3 полку спецназначения.

Его называют одним из самых эффективных снайперов ООС

Это был настоящий воин, как и каждый, кто защищает нас от москальского нашествия. Но, к сожалению, его нет. Мы вместе служили год и 7 месяцев, работали по всем направлениям Донецкой и Луганской областей. Он работал, чтобы не дать умереть другим. Об обстоятельствах гибели у нас не принято говорить. Но мы все и всех помним, и придет время – мы "отблагодарим", за все и всех", – говорит боевой побратим Уберта по 3 полку спецназначения Виктор Данилевский.

Как говорят волонтеры и военные, Уберт был одним из самых результативных снайперов в зоне ООС. "Я уничтожаю врагов, а не людей", – вспоминают военные слова воина.

Жизнь Уберта Мрачковского унесла вражеская пуля

19 ноября во время обстрела, который вели российские наемники по украинским военным в районе села Причепиловка в Луганской области Уберт Мрачковский снова был ранен. Вэтот раз ранение стало роковым: вражеская пуляне оставил герою шансов выжить.

"Ты был классным воином, ты был очень порядочным человеком. Ты являешься Героем без преувеличения", - написал побратим погибшего по 51 ОМБр Константин Зинкевич.

Посмертно воин был удостоен Ордена "За мужество" ІІ степени

"Это огромная потеря. Уберт достоин высших государственных наград. Почивай с миром, Уб, земля тебе пухом!", – сказал на церемонии прощания с воином командир Уберта Якушевский.

Похоронили Уберта Мрачковского на Аллее Славы на кладбище микрорайона Раково в Хмельницком.

У погибшего героя осталась жена и двое детей.

Воин, которому отныне – навсегда 33 года, был посмертно награжден Орденом "За мужество" II степени.

Алхасли Али Наиб, 54 ОМБр
Али Наиб Алхасли

Алхасли Али Наиб родился 22 января 1992 года в Азербайджане.

Профессиональный спортсмен, он серьезно занимался боевыми искусствами. Был бойцом смешанных единоборств ММА (по данным в его Инстаграме, в его "корзине" - 13 побед и 1 поражение).

Именно спорт в конце концов и привел молодого человека в украинский Харьков несколько лет назад. Как сообщает сайт АрмияИнформ, в первую столицу Украины Али Наиб приехал потому, что здесь успешно развивают древний олимпийский вид единоборства – панкратион. А им, говорят корреспонденты издания, мужчина профессионально занимался.

Знакомые Али Наиба вспоминают: он мечтал создать в Харькове секцию по панкратиону, стремился тренировать молодых спортсменов. Но неожиданно для всех отложил свою мечту – и в 2018 году пошел на контракт с ВСУ.

Службу старший солдат Али Наиб Алхасли нес в составе 54 ОМБр, в должности старшего оператора 2-го противотанкового отделения противотанкового взвода роты огневой поддержки мотопехотного батальона этой бригады.

Несколько лет назад Алхасли Абу Наиб приехал в Харьков, чтобы развивать олимпийский вид единоборств, но вместо этого пошел защищать Украину.

Как рассказывал журналистам побратим Али Наиба на псевдо "Апачи", к тому, чтобы с оружием в руках встать на защиту нашего государства, мужчину подтолкнуло искреннее убеждение, что Россия – общий враг для Украины и Азербайджана. И роль, которую РФ сыграла в прошлогоднем обострении армяно-азербайджанского конфликта, лишь утвердила его в намерениях и дальше стоять на защите Украины, которую он искренне считал второй родиной.

Али Наиб за время своей спортивной карьеры много путешествовал по миру. И охотно учил иностранные языки. Изучал он и украинский.

Как и в спорте, говорят побратимы, на войне Али Наиб выкладывался по полной.

"Он был образцом на спортивной площадке, где постоянно поддерживал физическую форму; настоящим специалистом в обращении со штатным оружием и другим вооружением, знал ведь, что эти умения могут понадобиться в любой момент… Но война не сделала его жестким – со свойственным его нации гостеприимством он постоянно пытался всех накормить и делился последним", – цитирует АрмияИнформ побратима воина на позывной "Шепар".

26 ноября Али Наиб Алхасли получил тяжелое ранение, нанесенное вражеским снайпером. Все попытки спасти жизнь воина оказались тщетными.

Молодому военному, погибшему за Украину, было всего 29 лет

Открытый, простой и по-хорошему упрямый, Али Наиб в свое доказал, что является украинцем – не по происхождению, а по духу. И не изменял этому решению до последнего вздоха, когда положил жизнь в защиту Украины.

Похоронили погибшего героя на Аллее Героев в Харькове, где он жил вместе с женой. В далеком Азербайджане у него осталась мама.

Али Наибу Алхасли навсегда – 29 лет.

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