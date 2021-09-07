Во Львове устроили нелегальное кладбище: людей хоронили на огородах

В селе Рясное под Львовом земли одного из садово-огородных кооперативов незаконно захватили и устроили там кладбище. Делом занялась Национальная полиция Украины.

Об этом в понедельник, 6 сентября, сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции Львовской области на официальном сайте. Уточняется, что к правоохранителям 26 августа поступила коллективная жалоба участников садово-огородных кооперативов.

В заявлении они рассказали, что земли, расположенные на территории села Рясное, самовольно заняла общественная организация. Там было организовано кладбище, где проводятся захоронения умерших людей на коммерческой основе.

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По словам заявителей, директор организации делал это без ведома и согласования садоводов. Как долго под Львовом существовало незаконное кладбище, не уточняется.

Уголовное производство по этому факту начали дознаватели первого отдела полиции Львовского городского управления полиции №1.

Расследование касается ч.1 ст.197-1 (Самовольное занятие земельного участка) Уголовного кодекса Украины. Если вину ответственных лиц докажут в судебном порядке, им грозит наказание в виде штрафа от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан или же арест на срок до шести месяцев.

Копы устанавливают все обстоятельства происшествия и детали того, что произошло.

Как ранее писал OBOZREVATEL: