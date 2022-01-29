Военкомат не уследил? Вовк пояснил, как можно было предотвратить трагедию в Днепре

Артемию Рябчуку, совершившему убийство пяти человек в Днепре, должны были предложить альтернативную военную службу, не предусматривающую применение оружия. На проблему Рябчука должны были обратить внимание в центре комплектования (военкомате).

Такое мнение в эфире телеканала OBOZREVATEL озвучил эксперт по вопросам безопасности Василий Вовк. "Неизвестно, как он проходил комиссию в центре комплектования. Есть данные о том, что у него была сложная жизнь", – заметил он (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца этой новости).

В частности, эксперт напомнил о ставшей известной информации о Рябчуке: "Он жил только с матерью, отец рано умер. Он был свидетелем смерти своего друга. Глубоко верующий человек".

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Вовк убежден, что, учитывая все обстоятельства, Рябчуку нельзя было давать в руки оружие. Ему должны были предложить альтернативную военную службу.

"В данном случае нужно не под ружье ставить, а объяснять его право на альтернативную службу без оружия. Видимо, здесь были допущены какие-то ошибки", — заметил Вовк.

Он подчеркнул, что до тех пор, пока следствие не "расставит все акценты", обвинять тех или иных должностных лиц и командиров рано.

В то же время эксперт отметил, что борьба с "дедовщиной" в армии должна быть ужесточена. Кроме того, следует отделить армию от церкви.

"Не должно быть никаких "салаг", никаких "стукачей", это работа командиров. И, наверное, не капелланов нужно вводить в армию, чтобы отпевали мертвых. Да, я не возражаю против религиозного воспитания, но мы должны помнить, что у нас государство отделено от церкви, и школа, включая военную школу, должна быть отделена от церкви также", – заявил Вовк.

"Поэтому давайте работать над подразделениями по работе с личным составом, над психологической службой", – подытожил он.

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