Руководитель Хмельницкой облпрокуратуры уволился по собственному желанию: служебное расследование по получению групп инвалидности продолжается

После скандала с оформлением инвалидности руководитель Хмельницкой областной прокуратуры Алексей Олейник уволен с должности. В настоящее время продолжается служебное расследование по факту получения групп инвалидности прокурорами облпрокуратуры.

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Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора. Отмечается, что Олейник уволен по собственному желанию.

"Приказом Генерального прокурора Алексей Олейник уволен с административной должности руководитель Хмельницкой областной прокуратуры по собственному желанию. Проведение служебного расследования по факту получения групп инвалидности прокурорами Хмельницкой областной прокуратуры продолжается", – говорится в сообщении.

В Генпрокуратуре отметили, что служебное расследование включает проверку не только информации, которая касается Хмельницкой областной прокуратуры, но и других органов прокуратуры.

Напомним, почти у всех прокуроров Хмельницкой области есть инвалидность второй группы, которую им "поставила" скандальная глава областной МСЭК (медико-санитарной комиссии) Татьяна Крупа. Прокуроры с такой инвалидностью продолжают получать от государства пенсии – иногда сотни тысяч гривен в год. Об этом сообщал журналист Юрий Бутусов после расследования.

Сам же Алексей Олейник возразил обвинения и заявил, что у него проблемы со здоровьем. Он заявил, что давно испытывает проблемы со здоровьем, потому что еще в 2005 году получил травму на рабочем месте изучая материалы уголовного производства. Группа получила в 2017 году еще задолго до назначения на должность. По словам Олейника, законодательство не запрещает работать человеку с инвалидностью в прокуратуре. Он заявил, что журналист исказил информацию о нем.

Как сообщал OBOZ.UA, генпрокурор Украины подписал приказ о проведении служебного расследования по распространению информации о получении групп инвалидности 50 прокурорами Хмельницкой областной прокуратуры. Комиссия, которая занимается проведением служебного расследования, уже приступила к сбору информации и документов для выяснения обстоятельств дела.

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