Ровенчанин 'обеднел' на 100 тыс. гривен, пригласив на свидание 'клофелинщицу': все подробности и фото

В Ривне 24-летняя девушка подсыпала своему знакомому снотворное и обворовала его почти на сто тысяч гривен. Мужчина был "отключен" двое суток.

Об инциденте сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции Украины в Ривненской области. Он произошел в конце сентября 2021 года. Как рассказали правоохранители, фигуранты дела были знакомы менее суток – злоумышленница якобы быстро втерлась в доверие.

Мужчина пригласил ее в гости через несколько минут после знакомства. Находясь в квартире 59-летнего мужчины, она подсыпала ему снотворное, тот быстро уснул. После этого девушка забрала 2150 долларов, золотые изделия, две банковские и две телефонные карты.

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В этот же день мошенница совершала многочисленные операции с банковскими карточками. С помощью интернет-банкинга и сим-карт ей пришлось увеличить кредитный лимит. Таким образом, женщину и разоблачили.

Правоохранители разыскали ее по месту жительства, она оказалась жительницей Винницы. Она проживает с гражданским мужем и имеет пятерых детей. Младшему ребенку – несколько месяцев. Ранее она привлекалась к уголовной ответственности за вымогательства и воровство.

30 ноября обвинительный акт был направлен в суд. Ранее злоумышленнице сообщили о подозрении в совершении краж, несанкционированном вмешательстве в работу электронно-вычислительных машин и завладении документами путем мошенничества. Ей грозит до пяти лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, двое 38-летних жителей Запорожья в Харькове обокрали больную женщину, связав ее и угрожая физическим насилием. Она отдала им 30 тысяч злотых и 500 долларов США, которые собирала для лечения, а также ювелирные изделия.