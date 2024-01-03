Россияне снова обстреляли Харьков ракетами С-300: есть повреждения гражданской инфраструктуры

Вечером в среду, 3 января, войска страны-агрессора РФ в очередной раз нанесли удары по Харькову, предварительно, ракетами С-300. В городе зафиксированы повреждения гражданской нежилой инфраструктуры.

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Об этом сообщили мэр Игорь Терехов и глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. Они отметили, что под обстрелом оказалась центральная часть областного центра.

В этот раз враг нанес два удара по городу.

"Предварительно удары по центру Харькова. Информация о пострадавших уточняется. На местах прилетов работают все соответствующие службы", – написал Терехов.

На данный момент нет информации о пострадавших вследствие атаки российских захватчиков.

Начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник писал о том, что оккупанты традиционно ударили по Харькову из района Белгорода.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 2 января российские оккупационные войска снова обстреляли Харьков, в городе раздавались сильные взрывы. Враг ударил по населенному пункту ракетами типа С-300. Вследствие обстрела было зафиксировано разрушение гражданской инфраструктуры, в том числе школы и детского сада.

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