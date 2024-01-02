В Харькове снова прозвучали взрывы: враг обстрелял город баллистическими ракетами

Вечером во вторник, 2 января, российские оккупационные войска снова обстреляли Харьков, в городе раздавались сильные взрывы. Враг ударил по населенному пункту, предварительно, это были С-300.

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Атаку оккупантов на Харьков подтвердили мэр Игорь Терехов и глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. Людей призывали быть в укрытиях.

Впоследствии стало известно, что в Харькове есть прилет рядом с жилым домом, там выбиты стекла. "Это очередной террористический обстрел Харькова и попытка запугать мирных жителей", – отметил Терехов.

Синегубов также сообщил о повреждении гражданской инфраструктуры, в частности, образовательного учреждения. По его словам, на данный момент нет данных о пострадавших.

О том, что город находился под обстрелом из ЗРК С-300, писали мониторинговые каналы, а позже и в ОВА. В Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Утром 2 января страна-террорист Россия устроила массированный обстрел Украины. Серия мощных взрывов прогремела, в частности, в Харькове. Вследствие обстрела города один человек погиб, десятки получили ранения.

– Пострадавшие жители областного центра показали первые секунды после взрывов. Вследствие атаки РФ многоэтажные жилые дома в Харькове получили существенные повреждения.

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