Россияне шесть раз обстреляли Никопольщину: повредили частный дом и газопровод. Фото

В воскресенье, 12 мая, страна-агрессор шесть раз атаковала Никопольщину на Днепропетровщине. Во время обстрелов был поврежден частный дом и газопровод.

Об этом сообщает Днепропетровская ОГА. Местные власти отмечают, что россияне били по населенным пунктам района из тяжелой артиллерии.

"Выпустили более полутора десятков снарядов. Били и дронами-камикадзе", – сообщили в ОГА.

В Никополе был поврежден частный дом, хозяйственное сооружение и газопровод. Последствия вражеских ударов по Марганецкому и Мировскому общинам уточняются. К счастью, люди не пострадали.

Вечером, 12 мая, российские оккупанты в очередной раз атаковали Харьков ракетами. Два попадания зафиксированы за пределами областного центра, в ближайшем пригороде.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В ISW считают, что в случае масштабного наступления российским оккупационным войскам будет сложно захватить Харьков. Для этого они вынуждены будут отойти от других критически важных участков фронта и передислоцировать значительное количество сил в район международной границы.

– Военный аналитик Дмитрий Снегирев высказал мнение, что оккупанты не имеют целью захватить Харьков, в то же время пытаются максимально изуродовать город обстрелами и сделать его непригодным для проживания. Попытками наступать на севере Харьковщины россияне хотят отвлечь Силы обороны Украины от более сложных направлений Донецкой области и дестабилизировать ситуацию в государстве.