Россияне сбросили на Харьковский район четыре КАБа: повреждены дома, пострадали гражданские

Вечером вторника, 25 июня, российские оккупанты сбросили на Харьковский район четыре КАБа. В результате очередной вражеской атаки повреждены дома, а также пострадали гражданские.

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Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Он уточнил, что в 16:50 оккупанты нанесли по меньшей мере четыре удара по селу Бобровка Ольховской общины Харьковского района.

Из-за атаки повреждены дачные дома. Также в результате очередного преступления РФ пострадали две женщины 87 и 40 лет, которым медики оказали помощь на месте.

Также сообщается о двух пострадавших мужчинах 67 и 56 лет, госпитализированных для дальнейшего лечения.

Кроме того, мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что взрывы были слышны и в Харькове. Больше деталей он пока не опубликовал.

Напомним, с самого утра 25 июня оккупанты били по Донетчине. Так, в Золотой Ниве Великоновоселковской общины в результате вражеского артобстрела погибла женщина 1957 года рождения.

Ранее сообщалось, что днем 25 июня российская оккупационная армия нанесла очередные удары по Херсону. Целью путинских террористов стали квартиры мирных жителей. В результате обстрела ранения получил 72-летний мужчина.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 25 июня в Харькове прогремела серия взрывов. В городе есть попадание, поднялся дым. Удар пришелся по жилой застройке одного из самых больших районов города. Предварительно без погибших и пострадавших.

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