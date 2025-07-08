Россияне открыли огонь по своему военному на Запорожском направлении, когда тот пытался сдаться в плен. Видео

На Запорожском направлении оккупанты открыли огонь по своему военному, когда тот пытался сдаться в плен украинским бойцам. Россиянин так и не успел добраться до позиций Сил обороны.

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Соответствующее видео в своем Telegram-канале опубликовал руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко. Девиз оккупантов "Своих не бросаем" в этом случае не сработал.

"Россияне открыли огонь по своему военному на Запорожском направлении, когда тот пытался сдаться в плен воинам 65-й отдельной механизированной бригады", – говорится в сообщении.

На кадрах видно, как военный РФ с поднятыми руками бежит за украинским дроном, который указывал путь к нашим защитникам. Однако побратимы оккупанта решили ликвидировать своего бойца с помощью боеприпасов из российского БПЛА.

В течение некоторого времени захватчику удавалось уклоняться от сбросов, но все же из-за обломков военный РФ погиб. Это в очередной раз подтверждает циничное отношение оккупантов к своим бойцам, которых Россия использует на войне как пушечное мясо.

Напомним, украинские военные обнаружили раненого оккупанта, который согласился сдаться в плен. С беспилотника ему сбросили воду и инструкцию, как добраться до украинских позиций. Но россияне уничтожили его собственным дроном, сознательно добив своего раненого.

Как сообщал OBOZ.UA, в армии РФ все чаще расстреливают солдат, которые отказываются выполнять преступные и провальные задания на фронте. Российские командиры уверены, что нужно "обнулить" нескольких оккупантов, чтобы другим было страшно отказываться от операций на поле боя.

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