Россияне обстреляли жилые кварталы населенных пунктов Херсонщины: погибли двое гражданских

За прошедшие сутки войска России наносили удары по более чем двум десяткам населенных пунктов Херсонской области. Во вражеский огонь попали жилые кварталы, транспорт и сельхозтехника, два человека погибли, еще семеро получили ранения.

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Об этом сообщил руководитель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в утренней сводке. По его словам, с 06:00 пятницы, 20 сентября, по 06:00 субботы, 21 сентября, оккупанты накрыли огнем 24 населенных пункта Херсонщины, в том числе и Херсон.

Так, под вражеским огнем и авиаударами оказались Антоновка, Дудчаны, Александровка, Садовое, Станислав, Никольское, Новокаиры, Днепровское, Разлив, Отрадокаменка, Томина Балка, Новоберислав, Нововоронцовка, Казацкое, Кизомыс, Дарьевка, Ивановка, Понятовка, Токаревка, Львово, Томарино и Херсон.

Военные страны-агрессора попали в жилые кварталы, в том числе многоэтажку и 23 частных дома.

Также захватчики повредили автобус, сельхозтехнику и автомобили.

Из-за российской агрессии два человека погибли, еще семеро получили ранения, сообщил руководитель ОВА.

Как сообщал OBOZ.UA, утром в пятницу враг ударил по Томиной Балке, Киндийке и Херсону. В областном центре погиб 27-летний мужчина, который в момент обстрела находился на улице.

В ночь на субботу, 21 сентября, армия РФ атаковала Украину 25 ракетами разных типов и дронами-камикадзе. Силы ПВО уничтожили пять ракет и 11 "Шахедов".

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