УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Россияне обстреляли Запорожье: пострадал 12-летний мальчик

Анна Паскевич
Расследования
1 минута
801
Россияне обстреляли Запорожье: пострадал 12-летний мальчик

Оккупационные войска России накрыли огнем из артиллерии село Долинка Пологовского района Запорожской области. Вследствие атаки пострадал 12-летний мальчик.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров. По его словам, пострадавший ребенок получил контузию.

Россияне обстреляли Запорожье: пострадал 12-летний мальчик

Ребенок был госпитализирован в Запорожскую областную детскую больницу.

Сейчас жизни мальчика ничего не угрожает, добавил руководитель ОВА.

Россияне обстреляли Запорожье: пострадал 12-летний мальчик

Как сообщал OBOZ.UA, 30 марта войска РФ обстреляли из артиллерии Красногоровку Донецкой области. Погибли два человека, еще один получил ранения.

А в ночь на субботу РФ атаковала Украину 12 "Шахедами" и четырьмя зенитными ракетами С-300/С-400, силы ПВО уничтожили девять дронов-камикадзе.

На Полтавщине под удар попал объект инфраструктуры. Всего в регионе было зафиксировано несколько прилетов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!