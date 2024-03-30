Оккупационные войска России накрыли огнем из артиллерии село Долинка Пологовского района Запорожской области. Вследствие атаки пострадал 12-летний мальчик.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров. По его словам, пострадавший ребенок получил контузию.

Ребенок был госпитализирован в Запорожскую областную детскую больницу.

Сейчас жизни мальчика ничего не угрожает, добавил руководитель ОВА.

Как сообщал OBOZ.UA, 30 марта войска РФ обстреляли из артиллерии Красногоровку Донецкой области. Погибли два человека, еще один получил ранения.

А в ночь на субботу РФ атаковала Украину 12 "Шахедами" и четырьмя зенитными ракетами С-300/С-400, силы ПВО уничтожили девять дронов-камикадзе.

На Полтавщине под удар попал объект инфраструктуры. Всего в регионе было зафиксировано несколько прилетов.

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