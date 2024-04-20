Войска России атаковали Днепровский район Днепропетровской области. В результате обстрела погиб 54-летний мужчина, который на момент удара ремонтировал авто.

Об этом сообщил руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. По его словам, в результате прилета произошел пожар, который потушили спасатели.

"Погиб 54-летний мужчина. На момент удара он ремонтировал авто неподалеку. Светлая память еще одной жертве российских преступников", – написал глава области.

Утром Сергей Лысак сообщал об очередной атаке на Днепропетровщину. По его словам, громко было в Каменском районе. Также было известно об уничтожении БПЛА над Синельниковским районом.

Как сообщал OBOZ.UA, 20 апреля в Днепропетровской области объявлено днем траура. Накануне российская ракета типа Х-22, предназначенная для поражения авианосцев, ударила в жилую пятиэтажку на Вокзальной площади.

Прилеты были и в области, всего вследствие атаки погибло восемь человек, среди них двое детей. 34 человека получили травмы, в том числе один ребенок.

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