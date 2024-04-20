В Днепре завершены аварийно-спасательные работы после удара РФ: из-под завалов деблокировали тело погибшего мужчины

В Днепре завершили спасательно-поисковые работы в многоэтажке, по которой на рассвете 19 апреля попали российские оккупанты. Спасатели деблокировали из-под завалов разрушенного дома тело погибшего мужчины.

Всего в результате этой вражеской атаки на Днепр погибли три человека, число пострадавших превысило 20 человек. Подробности раскрыли в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

В ГСЧС в 08:37 20 апреля отчитались о завершении аварийно-спасательных работ на месте разрушенной оккупантами многоэтажки в Днепре. Спасатели искали под завалами погибших и тех, кому удалось выжить, в течение суток.

Последней жертвой захватчиков оказался мужчина, живший на 5 этаже разрушенного дома: его тело спасатели деблокировали последним.

"Всего в результате российской атаки в городе погибли 3 человека, 24 – пострадали. Подразделениями ГСЧС спасены 12 человек. Еще 51 человек получил помощь от психологов ГСЧС", – отметили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

Разбирали завалы разрушенной многоэтажки 101 спасатель и 20 единиц техники.

Всего 19 апреля, добавили в ГСЧС, россияне на Днепропетровщине убили восемь человек, среди них двое детей. Пострадали 34 человека, в том числе один ребенок.

Напомним, на рассвете 19 апреля Россия ударила по Днепру ракетами. Один из прилетов пришелся по жилому пятиэтажному дому, под завалами которого искали людей. Также поражены объекты Укрзалізниці, что привело к остановке работы железнодорожного вокзала. Повреждения получили 5 многоэтажек и 2 частных дома, 3 учебных заведения, 7 административных и офисных зданий, рынок, магазины и торговые павильоны, гостиница, СТО. А еще – почти полсотни автомобилей. Разрушена и инфраструктура города

Разрушения и жертвы того дня фиксировались и в нескольких районах области.