Армия страны-агрессор РФ в ночь на 13 августа атаковала дронами гражданскую инфраструктуру города Бахмач на Черниговщине. Вследствие налета вспыхнул пожар, повреждены здания, однако, к счастью, обошлось без пострадавших.

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Об атаке в полночь сообщил руководитель Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус в официальном Telegram-канале. "Снова враг бьет по гражданской инфраструктуре области. Бахмач. Россия – террорист", – написал он.

По состоянию на 02:51 ночи Чаус информировал, что атак вражеских БПЛА было несколько.

"Гражданская инфраструктура. Предварительно без пострадавших. Соответствующие службы устраняют последствия. Спасибо им и нашим Силам обороны", – говорилось в сообщении.

Утром 13 августа в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что из-за ночной атаки на гражданскую инфраструктуру Черниговщины повреждены здания разного назначения, вспыхнул пожар.

К ликвидации последствий удара привлекались четыре единицы техники и 25 чрезвычайников.

К счастью, погибших и пострадавших нет, сообщили в ГСЧС.

Как сообщал OBOZ.UA, войска России вечером 12 августа накрыли огнем жилые кварталы Херсона, а также ударили дроном по пригороду Антоновке. Вследствие обстрелов в областном центре погибла 25-летняя женщина, еще по меньшей мере пять человек получили ранения.

Кроме того, оккупанты нанесли ракетно-авиационный удар по городу Сумы, там повреждены объекты инфраструктуры, пострадал один человек.

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