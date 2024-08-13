Россияне нанесли ракетно-авиационный удар по Сумщине: повреждены объекты инфраструктуры, ранен человек

Оккупационные войска РФ 13 августа обстреляли Сумы, повредив объекты инфраструктуры. В результате вражеской атаки пострадал человек.

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Об этом сообщили в Сумской областной военной администрации. Отмечается, что по городу оккупанты нанесли ракетно-авиационный удар.

На месте поражения работали все необходимые службы. Также там проводились аварийно-восстановительные работы.

Как сообщают OBOZ.UA местные жители, в отдельных районах Сумской области в результате российского обстрела исчез свет.

"Предварительно, получил ранения один человек. Проработают все необходимые службы. Последствия вражеской атаки ликвидируются", – добавили в ведомстве.

Напомним: 11 августа оккупанты ударили по Сумскому району, предварительно, КАБами. Были повреждены два здания предприятий и объект критической инфраструктуры пострадали двое жителей.

Как сообщал OBOZ.UA, из-за усиления российских обстрелов в Сумской области временно приостановили работу гуманитарного коридора "Колотыловка – Покровка". Его использовали для возвращения людей из оккупации на подконтрольные Украине территории.

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