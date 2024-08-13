Россияне нанесли ракетно-авиационный удар по Сумщине: повреждены объекты инфраструктуры, ранен человек
Оккупационные войска РФ 13 августа обстреляли Сумы, повредив объекты инфраструктуры. В результате вражеской атаки пострадал человек.
Об этом сообщили в Сумской областной военной администрации. Отмечается, что по городу оккупанты нанесли ракетно-авиационный удар.
На месте поражения работали все необходимые службы. Также там проводились аварийно-восстановительные работы.
Как сообщают OBOZ.UA местные жители, в отдельных районах Сумской области в результате российского обстрела исчез свет.
"Предварительно, получил ранения один человек. Проработают все необходимые службы. Последствия вражеской атаки ликвидируются", – добавили в ведомстве.
Напомним: 11 августа оккупанты ударили по Сумскому району, предварительно, КАБами. Были повреждены два здания предприятий и объект критической инфраструктуры пострадали двое жителей.
Как сообщал OBOZ.UA, из-за усиления российских обстрелов в Сумской области временно приостановили работу гуманитарного коридора "Колотыловка – Покровка". Его использовали для возвращения людей из оккупации на подконтрольные Украине территории.
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