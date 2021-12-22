Россияне массово "рвутся" в Украину, поставили рекорд: кого и за что не пустила Госпогранслужба

Почти семь тысяч граждан Российской Федерации в 2021 году не пустили в Украину, а многим знаменитостям страны-агрессора запретили въезд на строк от трех до 10 лет. После возвращения домой россияне выплескивают "наболевшее" в соцсетях, однако украинские пограничники действуют исключительно в правовом поле – для таких мер есть веские основания.

Что происходит на границе и почему граждан РФ "высылают" обратно – читайте в материале OBOZREVATEL.

Как рассказал OBOZREVATEL спикер Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко, в пунктах пропуска усилен контроль для выявления лиц, которые могут представлять угрозу нашей стране, нарушивших наше законодательство и тех, кто не может объяснить цели своего путешествия. Для этого при необходимости проводится дополнительная проверка граждан, подпадающих под различные профили риска.

Видео дня

"Поскольку Россия является агрессором, то с начала года всего отказано в пропуске через границу 6 600 гражданам РФ. В прошлом году – 2800 (тогда произошло уменьшение пассажиропотока из-за коронавируса)" – рассказал Демченко.

Основные причины отказа во въезде в Украину:

• неподтвержденная цель поездки;

• превышение срока пребывания;

• недействительные документы;

• запрет на въезд в Украину.

В этом году из-за запрета въезда в нашу страну не пустили 500 граждан РФ, часть из которых получила его за нарушение Порядка въезда на временно оккупированные территории и выезда с них.

"Эти территории – неотъемлемая часть Украины, на которые распространяется действие Конституции и законов Украины. Потому Государственной пограничной службой проводится постоянная работа по выявлению лиц, незаконно посещавших АР Крым или отдельные районы Донецкой и Луганской областей. За нарушение порядка въезда на ТОТ и выезда в зависимости от обстоятельств предусматривается административная и уголовная ответственность. Иногда админпротоколы не составляются – например, когда срок привлечения к ответственности истек. Но такие лица привлекаются к ответственности непосредственно на государственной границе во время мер пограничного контроля", – рассказал представитель ГПСУ.

Иностранцам-нарушителям запрещают въезд в Украину сроком на 3 года. Если же у них уже есть запрет, но они в очередной раз упорно пытаются "прорваться" в нашу страну (к примеру, сменив паспорт), то им продлевают срок запрета до 10 лет.

Пограничники анализируют всю имеющуюся информацию, которую могут отследить, а также сотрудничают с другими правоохранительными органами.

"Полученная информация используется как дополнительная в ходе пограничного контроля и принятия правового решения. И она касается всех: как известных, так и неизвестных широкому кругу лиц. При этом, конечно, общественность реагирует на выявление более популярных или неоднозначных персон", – отметил Андрей Демченко.

В 2021 году немало российских знаменитостей приезжали в Украину: одни по личным причинам, другие – чтобы банально заработать. На гастроли. Правда, в этом году из-за карантина таких попыток было меньше. Некоторые концерты отменялись не из-за коронавируса, а уже после всплывшей информации о незаконном посещении российскими знаменитостями Крыма. Например, такая ситуация была с группой "Ногу свело!": они анонсировали свои концерты, но потом "перенесли".

По словам спикера ГПСУ, несмотря на то, что российские артисты прекрасно осознают, что нарушали наше законодательство, но все равно пытаются въехать в Украину. Правда, некоторые перед этим "подчищают следы".

"Они удаляют свои посты, фото и видео пребывания на временно оккупированной территории Украины", – говорит Демченко. Однако это их не спасает.

Когда же артистам на границе задают вопросы об их посещениях оккупированного Россией Крыма или части Донбасса, они начинают "вилять".

Некоторые утверждают, что ездили туда еще до 2014 года, а когда наши пограничиники показывают им подтверждение, что это не так, то россияне часто это отрицают или же стараются убедить сотрудников ГПСУ, что это Photoshop. Но после "разворота" и возвращения домой на своих страницах в соцсетях уже эмоционально пишут об этом, становятся более красноречивыми, оскорбляют наших пограничников.

Один из последних случаев – когда музыканту группы "Город 312" отказали во въезде в Украину, он бросил такую фразу: "Останетесь без хорошей музыки". На самом же деле такие эмоции после осознания, что отмена гастролей конечно же ударит по карману.

Запрет на въезд Александра Ильчука связан с тем, что он неоднократно посещал временно оккупированный Крым с нарушением украинского законодательства. В частности, в июне 2016 года он вместе с другими участниками "Города 312" выступил на пропагандистском концерте "Хроники Крыма". Это мероприятие позиционировалось как "музыкальный военно-исторический фестиваль" и было приурочено к празднованию Дня России. Тогда выступление группы состоялось на сцене, сооруженной на территории полигона "Ангарский" в крымском селе Заречное.

По словам спикера Госпогранслужбы Украины, организаторы выступлений российских артистов, мягко говоря, неразборчивы: "Досадно, что отдельные организации, которые планируют или организовывают выступления, не учитывают или игнорируют незаконное пребывание на временно оккупированных территориях Украины тех, кого они приглашают".

Возьмем того же Михаила Шуфутинского: у украинских пограничников есть достаточно информации о неоднократном незаконном пребывании певца в Крыму. "Сам Шуфутинский открыто говорит о том, что ездил и дальше будет ездить на полуостров. Однако среди афиш концертов в Украине до сих пор анонсируется его выступление, которое должно состояться 8 марта во Дворце Спорта", – говорит Демченко.

Госпогранслужба Украины неоднократно предупреждала, что в случае приглашения на территорию Украины иностранцев нужно обращать внимание на то, не нарушали ли они украинского законодательства, посещая ТОТ. Однако воз и ныне там.

В этом году примеров непропуска российских артистов или певцов было достаточно. По словам Андрея Демченко, Госпогранслужба не ведет "звездный реестр", однако знаменитости зачастую сами раскрывают эту информацию, публикуя посты в соцсетях. Правда, иногда в силу разных причин скрывают, что получили запрет на въезд на несколько лет. Возможно, в надежде как-либо его обойти.

Среди известных россиян, которых не пустили в Украину, также оказалась исполнительница главной роли в сериале "Непотопляемая" Глафира Тарханова, актриса Роза Хайруллина, актер Артем Черненко, певица Мария Гусарова, поэтесса Алиса Денисова, фотомодель Елена Галицына, гонщик Аркадий Цареградцев и другие. И. судя по всему, такие попытки "прорваться" в Украину еще долго не прекратятся.