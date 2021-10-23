В Украину не пустили российскую поэтессу, которая ранее "засветилась" в Крыму. Фото и видео

В Украину не пустили российскую поэтессу Алису Денисову. Причиной стало ее незаконное посещение Крыма в 2020 году.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Женщина родом из Новгорода, является членом Совета по культуре при губернаторе Новгородской области (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Денисову остановили ночью в аэропорту "Киев". 25-летняя россиянка прилетела в Украину из Испании. Ранее она неоднократно публиковала материалы на крымскую тематику и информацию о посещении временно оккупированного полуострова.

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Женщина призналась, что ездила в Крым в прошлом году и попала туда поездом из Краснодара.

За нарушение норм украинского законодательства гражданке РФ отказано в пропуске через государственную границу и запрещен въезд в Украину сроком на три года.

В своем Telegram Денисова дала россиянам один "совет":

"На вопрос, зачем вы ездили в Крым, отвечайте: "Я не ездил". Даже если ездил".

Как сообщал OBOZREVATEL, Служба безопасности Украины запретила въезд в нашу страну популярной российской певице Пелагее. Артистка несколько раз посещала оккупированный Россией Крым.