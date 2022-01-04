"Мы не растили наших сыновей для войны": истории героев, погибших на Донбассе в декабре

Двое защитников Украины отдали свои жизни, защищая суверенитет и территориальную целостность родного государства. Один из них, сын пастора из Краматорска, в минувшем году отметил 22-й день рождения. Другому, уроженцу деоккупированного в 2014 году городка Новодружеск в Луганской области, исполнилось 30 лет.

Оба не успели создать собственные семьи. Оба – не понаслышке знали, что такое оккупация. Оба – сознательно приняли решение идти воевать за родную землю. И оба – отдали за нее самое дорогое: собственную жизнь.

Подробнее о погибших героях рассказывает OBOZREVATEL.

Валерий Геровкин ("Гера") 93 ОМБр "Холодный Яр"

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Валерий Евгеньевич Геровкин родился 21 июля 1999 года в Краматорске, что в Донецкой области, в семье священника.

Получил среднее специальное образование. И едва завершив обучение – решил пойти защищать родную землю. В сентябре 2020 года 21-летний "Гера" (так называли парня побратимы) подписал контракт с ВСУ и присоединился к рядам 93 отдельной механизированной бригады. И вскоре в ее составе отправился в зону проведения ООС.

1 декабря 2021 года Валерий Геровкин вместе с побратимами заступил на боевое дежурство на одну из позиций бригады неподалеку от поселка Новотроицкое. Вечером того дня враг начал обстреливать позицию украинских защитников. И военные решили ответить на огонь противника. Именно в этот момент вражеский снайпер и выстрелил Валерию в голову. Пуля прошила кевларовую каску, не оставив ему шансов на жизнь: молодой военный погиб на месте.

В бригаде уверены: смертоносную пулю выпустил опытный российский снайпер. Ведь работал он ночью, с расстояния не менее 700 м, в условиях непростой местности – а для этого нужна незаурядная подготовка. Враг при этом прибег к тактике "выманивания". По словам военнослужащих, российско-оккупационные войска обстреливали их практически каждые полчаса в течение нескольких предыдущих дней. Об этих обстрелах, в частности, рассказывал и сам Валерий в последнем своем интервью, записанном журналистом "Газеты по-украински" накануне гибели воина. Суть тактики, по словам военных, состоит в том, чтобы спровоцировать украинских бойцов дать ответ на обстрелы – в то время как снайпер подстерегает, пока кто-то из защитников Украины не выглянет из укрытия…

Жизнерадостный и позитивный, отважный и надежный, умный и трудолюбивый, коммуникабельный и патриотичный – так вспоминают о "Гере" те, кто его знал. Для него, сына пастора из Краматорска, христианская истина, что нет большей любви, чем отдать душу свою за друзей своих, была не просто словами, а высшей ценностью. По воспоминаниям отца павшего воина, в свои 22 года он четко сознавал, что может погибнуть на фронте. Решение воевать за Украину парень принял вполне осознанно.

Дома Героя ждали родители и любимая девушка, с которой Валерий встречался около 4 лет и с которой они вскоре собирались пожениться.

До ротации "Гера" не дожил всего неделю.

Станислав Запорожец ("Румын", "Зеп"), 74 ОРБ

Запорожец Станислав Александрович родился 12 мая 1991 года в городке Новодружеск неподалеку от Лисичанска, что на Луганщине.

Как и многие уроженцы Донбасса, которые воочию увидели, что такое оккупация (родной город Станислава был освобожден в конце июля 2014 года), Запорожец решил взять в руки оружие, чтобы очистить украинскую землю от врага. В 2019 году он присоединился к 74 отдельному разведывательному батальону ВСУ.

У 30-летнего бойца было сразу два позывных. Первый – "Румын" – ему дал командир. Второй – "Зэп" (от "народного" названия автомобиля "Запорожец") – придумали побратимы.

16 декабря Станислав находился на боевом дежурстве. Уже стемнело, когда он взял тепловизор, чтобы вести наблюдение за противником. Тогда и сработал вражеский снайпер. Пуля попала прямо в устройство, вдребезги разбив его, и нанесла воину смертельное ранение в голову.

В памяти знакомых и друзей Станислав останется человеком с отличным чувством юмора, добрым и уравновешенным, совершенно не конфликтным и ответственным мужчиной.

Сослуживцы и командиры вспоминают: Станислав чрезвычайно ревностно относился к служебным обязанностям и с самого начала зарекомендовал себя как хороший воин и надежный побратим. Он не любил рассказывать о личном, но в разговорах с товарищами делился своей мечтой создать семью. В марте 2022 года заканчивался его контракт – и продлевать его Станислав, по воспоминаниям знакомых, не собирался.

Дома кроме мамы Станислава ждал младший брат.

...На церемонии прощания с павшим Валерием Геровкиным пастор и капеллан Геннадий Мохненко из Мариуполя выступил с трогательной речью.

"Мы не растили наших сыновей для войны. И действительно никогда не думали, что те, кто с нами читал одни книги в детстве, смотрел одни фильмы, болел за одни футбольные команды – когда-нибудь придут и будут нас убивать. Я надеюсь, что когда-нибудь россияне поймут, что они натворили в Украине. И будут молить о прощении на коленях – где-то на наших кладбищах, усеянных мальчиками и девочками, солдатами и гражданскими людьми. Я надеюсь, что когда-нибудь они осознают, что натворили", – сказал он.

Но пока ни об осознании, ни о раскаянии речь не идет. Россия продолжает засылать на украинскую землю технику и живую силу, опустошая оккупированные территории и унося жизни наших соотечественников.

И уже почти 8 лет десятки тысяч украинцев и украинок продолжают удерживать врага на восточном фронте. Некоторые из них, как Валерий Геровкин и Станислав Запорожец, остаются там навсегда.