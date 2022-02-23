Россия закупила 45 тыс. целлофановых пакетов для перевозки трупов: в СБУ намекнули, что те понадобятся солдатам РФ

Служба безопасности Украины сообщает, что Россия закупила 45 тысяч целлофановых пакетов для перевозки трупов. В ведомстве намекнули, что они могут понадобиться для российских солдат, если РФ пойдет на полномасштабное вторжение в Украину.

Об этом в среду, 23 февраля, на совещании заявил начальник Управления СБУ в Харьковской области Роман Дудин, передает "Суспільне". Он также сообщил, что Россия наращивает военное присутствие вблизи Украины.

"Я думаю, по старинной русской традиции, они будут закапывать их прямо среди поля или в этих безымянных гробах", – сказал Дудин.

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Он рассказал, что на границе с Харьковской областью СБУ фиксирует активное маневрирование и передвижение войск страны-агрессора. При этом, по словам Дудина, 30% военной техники РФ – неисправны.

"Самая лучшая их тактическая группа насчитывает всего 70% исправной техники. 30% техники неисправны. Мы видим даже в направлении Белгорода, где сосредоточена та военная техника, которая неспособна самостоятельно передвигаться", – сообщил начальник Управления.

Роман Дудин подчеркнул, что в настоящее время нет никаких признаков отвода Россией своих войск от государственной границы Украины после так называемых учений.

Напомним: СБУ обнародовала перехваченные разговоры боевиков "Л/ДНР", где те в частности обсуждали скопление российских войск вблизи украинской границы. Они говорили о километровых колоннах военной техники РФ, а также прибытии чеченцев из "полка Кадырова", занявших позицию на таможне между Украиной и Россией.

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